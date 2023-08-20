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山道猴子出沒台中鰲峰山？「時速破百」遭打臉　警曝追查結果

▲▼ 。（圖／擷取自GoogleMaps）

清水鰲峰山路蜿蜒窄小。（圖／擷取自GoogleMaps）

記者白珈陽／台中報導

近期YouTube影片「山道猴子」引起熱議，就有1名網友在臉書PO文指出，他今（20）日凌晨3時許開貨車至台中批貨時，看見有飆車族在清水區鰲峰山道飆車，車速逾100公里。當地民眾說，鰲峰山路蜿蜒窄小，根本無法讓人提起車速，且該名網友也未貼出相關影片佐證，事情真偽令人質疑。

轄區清水警分局指出，經查該時段未有民眾報案相關紀錄，另派員調閱鰲峰山周遭路口監視器，當時行經鰲峰山周邊的車輛均行駛正常，並遵守交通號誌，未發現有相關交通違規之情事。

該名網友在臉書社團「沙鹿之美」貼文表示，今天凌晨3點他開貨車到台中批貨，遇見一群年輕機車飆車族先在鰲峰山道飆車，後來從清水龍門社區迴轉走高架橋，沿中清路一路飆到台中，途中至少遇見4、5次警車停在超商簽巡邏箱，描述地繪聲繪影。

文章引起網友熱議，有人說PO文者能夠清楚描述飆車族動向及路線，是否自己也開得很快才能跟得上？也有網友說，飆車族可能在拍「山道猴子的一生」紀錄片。PO文者則說，機車飆車族都飆到他車輛前面，時速最少100公里，是他親眼所見。

不過鰲峰山當地居民說，鰲峰山道既蜿蜒又狹小，不用說飆車，連想開快一點都有難度，根本不適合飆車，很可能因為最近「山道猴子」正夯，PO文者才跟風杜撰情節。

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