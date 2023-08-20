前成大校長馬哲儒告別式！賴清德頒褒揚令：他助成大民主轉型

▲前成大校長馬哲儒告別式。（圖／記者林東良翻攝）

文／中央社

前成功大學校長馬哲儒8日辭世，告別式今天在台南市南區殯儀館舉行，副總統賴清德出席代表頒贈總統褒揚令，並稱讚馬哲儒成功協助成大民主轉型，造福成大，功在國家社會。

告別式上午在台南市南區殯儀館景行廳舉行，許多政界、學術界人士前往致意，賴副總統代表頒贈總統褒揚令，由馬哲儒的太太楊友偉代表接受。

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▲副總統賴清德代表頒贈總統褒揚令。（圖／記者林東良翻攝）

賴副總統致詞表示，馬哲儒為人謙沖為懷，治學嚴謹、窮理致知，深受師生愛戴，擔任成大校長6年期間適逢全球第3波民主化，秉持自由開放精神，制訂校長遴選辦法，公布學校帳目，並開闢言論廣場，協助成大民主轉型，前瞻成大發展方向，也奠定成大進步基礎。

賴副總統說，馬哲儒一生奉獻於教育，造福成功大學，功在國家社會，今天代表總統、代表國家頒贈褒揚令，深感榮幸。

賴副總統回憶指出，當初成大畢業證書是馬哲儒頒給他的，從政後有機會在很多場合與馬哲儒夫婦見面，而每次向馬哲儒問候請安時，馬哲儒總是問他最近有沒有很忙，並提醒他不要太累，關懷之情溢於言表，好像每個成大畢業學生都是馬哲儒的孩子，讓人相當感動。

馬哲儒於8日上午辭世，享耆壽92歲，成功大學提供資料指出，馬哲儒在1988至1994年出任成大校長，期間恰逢教授治校和學運風起雲湧動盪時期，其適切因應教師和學生提出的要求，後來更制訂校長遴選辦法，並成立成大研究發展基金會，奠定成大發展雄厚根基。