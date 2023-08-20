　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾文水庫蓄水量3.4億噸還不夠！拚台南水情真正穩定數字曝

▲▼ 台南水庫蓄水量增加，水情逐漸好轉 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南水庫蓄水量增加，水情逐漸好轉 。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

水利局表示，統計曾文水庫集水區自8月20日上午11時止，蓄水量34129萬噸（67.3%），烏山頭水庫5761萬噸（72.7%），南化水庫8909萬噸（99.5％），白河水庫1078萬噸（77.6％），4座水庫蓄水量49877萬噸，即將突破5億噸，仍持續增加中，現階段水庫蓄水量已超越去年同期蓄水量，水情橙燈轉為綠燈，但要因應2024年全年供水，尚待加強。

水利局說明，旱災經濟部災害緊急應變小組經評估雖然南化水庫已滿庫、惟考慮需持續加強曾文-烏山頭水庫水量蓄存，並為因應降雨不確定性下，後續嘉南農田秋冬雜作供灌及公共用水需求等，仍須提醒民眾及產業共同節水並持續節水調度措施，故由減壓供水黃燈調整為水情提醒綠燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台南水庫蓄水量增加，水情逐漸好轉 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南4座水庫蓄水量49877萬噸 。（圖／記者林東良翻攝）

雖台南市水情已有轉佳之趨勢，但黃偉哲市長提醒，台南市水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，未來仍不可預期，巿長黃偉哲再次呼籲市民朋友持續撙節用水，養成隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供18000噸回收水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用，大家節水一小步，為水資源有效運用一大步，臺南市政府與市民共同齊心努力，面對極端氣候挑戰。

雖台南市水情已有轉佳之趨勢，但黃偉哲市長提醒，台南市水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，未來仍不可預期，巿長黃偉哲再次呼籲市民朋友持續撙節用水，養成隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供18000噸回收水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用，大家節水一小步，為水資源有效運用一大步，台南市政府與市民共同齊心努力，面對極端氣候挑戰。

▲▼ 台南水庫蓄水量增加，水情逐漸好轉 。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，台南市2大水庫中，烏山頭水庫目前效蓄水量5761萬噸佔72.7％，但其有效庫容量是7920萬噸，而曾文水庫目前是3億4159萬噸佔67.3％，有效庫容量5億685萬噸，顯示仍有一段距離待努力，尤其是曾文水庫依據以往紀錄，需突破4億噸以上，台南地區水情才能真正穩定。

ET快訊
不是鍋貼水餃！八方雲集「必點餐點」內行推爆
快訊／雙北13區發布淹水警戒！
快訊／國家警報響！3縣市大雷雨狂炸　士林區災防告警
快訊／萬人大遊行遇暴雨！　民眾冒雨集結
林俊傑唱一半「眼睛被射紅」！　兇手叫囂：要把他照瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友想買私人自慰片！「5分鐘1千元」眾人傻了：男生錢真好賺

快訊／國家警報又響！暴雨再灌1地　雨彈升級「7縣市豪大雨特報」

前成大校長馬哲儒告別式！賴清德頒褒揚令：他助成大民主轉型

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

快訊／國家警報狂響！大雷雨狂炸3縣市　暴雨猛轟1地

屌打鍋貼水餃！八方雲集「必點1餐點」　內行推爆：一吃就愛上

「還路於民」登場！逾200人冒暴雨集結凱道　今估最多上看2萬人

台南安平開台天后宮做16歲　副市長葉澤山、主委盧友禮致贈紅包給身障生

快訊／雨彈往北狂轟！8縣市大雨特報　大雷雨猛襲雙北

「做動物守護者」寫生比賽得獎者出爐　黃偉哲頒獎盼動物保育代代相傳

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

男友想買私人自慰片！「5分鐘1千元」眾人傻了：男生錢真好賺

快訊／國家警報又響！暴雨再灌1地　雨彈升級「7縣市豪大雨特報」

前成大校長馬哲儒告別式！賴清德頒褒揚令：他助成大民主轉型

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

快訊／國家警報狂響！大雷雨狂炸3縣市　暴雨猛轟1地

屌打鍋貼水餃！八方雲集「必點1餐點」　內行推爆：一吃就愛上

「還路於民」登場！逾200人冒暴雨集結凱道　今估最多上看2萬人

台南安平開台天后宮做16歲　副市長葉澤山、主委盧友禮致贈紅包給身障生

快訊／雨彈往北狂轟！8縣市大雨特報　大雷雨猛襲雙北

「做動物守護者」寫生比賽得獎者出爐　黃偉哲頒獎盼動物保育代代相傳

朱學恒高調「1動作」爆準備復出：打擊歪哥！　兩派炒翻

山道女猴子騎杜卡迪北宜跑山　跨雙黃線撞對向重機！2人送醫

只需一通電話！好友卯起來餵飽(G)I-DLE　舒華感動：果然是我家鄉

日相岸田文雄首度視察福島核電廠　決定「核廢水排海」時期

男友想買私人自慰片！「5分鐘1千元」眾人傻了：男生錢真好賺

快訊／國家警報又響！暴雨再灌1地　雨彈升級「7縣市豪大雨特報」

山道猴子出沒台中鰲峰山？「時速破百」遭打臉　警曝追查結果

《地獄里長》妮妮是「未來少女」！　火辣私照曝光網驚：差太多了吧

痞幼合體Angelababy！　「見面十指緊扣」罕見同框網：秒殺全世界

時代力量冒大雨挺凱道遊行　「行人地獄是國家恥辱」

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

生活熱門新聞

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

LINE輸入「3組關鍵字」有驚喜！

快訊／2縣市豪大雨　午後「雨擴全台」

家樂福假人造型撞車山道猴！5千人一看笑噴

一票人不知！「超商3隱藏服務」曝光

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

鬼月4生肖「偏財運大爆發」　升官加薪數錢了！

國家警報響了！5縣市大雨特報　大雷雨狂襲新北

太神了啦！山道猴子觀看數「共破840萬」

男為海產粥願噴18萬　50年名店找到了

好兄弟恐傷人！別穿全黑全白全紅　鬼月9禁忌曝

重機盲彎逆向超車撞慘！網怒：真．山道猴

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

自豪長太帥「被大38歲女星包養13年」！他變富豪後悔了

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面