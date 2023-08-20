曾文水庫蓄水量3.4億噸還不夠！拚台南水情真正穩定數字曝

▲台南水庫蓄水量增加，水情逐漸好轉 。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

水利局表示，統計曾文水庫集水區自8月20日上午11時止，蓄水量34129萬噸（67.3%），烏山頭水庫5761萬噸（72.7%），南化水庫8909萬噸（99.5％），白河水庫1078萬噸（77.6％），4座水庫蓄水量49877萬噸，即將突破5億噸，仍持續增加中，現階段水庫蓄水量已超越去年同期蓄水量，水情橙燈轉為綠燈，但要因應2024年全年供水，尚待加強。

水利局說明，旱災經濟部災害緊急應變小組經評估雖然南化水庫已滿庫、惟考慮需持續加強曾文-烏山頭水庫水量蓄存，並為因應降雨不確定性下，後續嘉南農田秋冬雜作供灌及公共用水需求等，仍須提醒民眾及產業共同節水並持續節水調度措施，故由減壓供水黃燈調整為水情提醒綠燈。

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▲台南4座水庫蓄水量49877萬噸 。（圖／記者林東良翻攝）

雖台南市水情已有轉佳之趨勢，但黃偉哲市長提醒，台南市水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，未來仍不可預期，巿長黃偉哲再次呼籲市民朋友持續撙節用水，養成隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供18000噸回收水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用，大家節水一小步，為水資源有效運用一大步，臺南市政府與市民共同齊心努力，面對極端氣候挑戰。

雖台南市水情已有轉佳之趨勢，但黃偉哲市長提醒，台南市水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，未來仍不可預期，巿長黃偉哲再次呼籲市民朋友持續撙節用水，養成隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供18000噸回收水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用，大家節水一小步，為水資源有效運用一大步，台南市政府與市民共同齊心努力，面對極端氣候挑戰。

據了解，台南市2大水庫中，烏山頭水庫目前效蓄水量5761萬噸佔72.7％，但其有效庫容量是7920萬噸，而曾文水庫目前是3億4159萬噸佔67.3％，有效庫容量5億685萬噸，顯示仍有一段距離待努力，尤其是曾文水庫依據以往紀錄，需突破4億噸以上，台南地區水情才能真正穩定。