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社會 社會焦點 保障人權

急！兩老婦弄丟250萬現金提包　好心小黃運將送到派出所

▲兩名老婦人搭計程車粗心把背包放在車上，包內竟有250萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兩名老婦人搭計程車粗心把背包放在車上，包內竟有250萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區兩名高齡80多歲的老婦人心急如焚到文山二警分局萬盛所報案，表示外出遺失隨身背包、內有250萬元現金，警方發現可能老人家心急無法說明提包丟失地點，但因情況緊急，緊急調閱監視器搜尋，結果查出2人曾搭計程車，且在汀洲路下車後並無提包畫面，警方據此研判老人家依該將手提包放在計程車上，結果熱心的計程車司機將手提包送來，250萬元現金物歸原主。

文山二警方表示，6月30日中午12時許，2名老婦到轄區萬盛所求助，但無法描述丟失包包的正確時間地點，2人一度誤認為自己走路累了，將包包放在路旁機車稍事休息才遺失。

▲兩名老婦人搭計程車粗心把背包放在車上，包內竟有250萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

警員陳俊宏接獲上情，耐心與老婦人溝通回憶丟失包包過程，並同步調閱老人家步行路線的監視器畫面，這才發現兩位老人家曾從台北市師範大學校區搭車到汀洲路水源市場附近，但下車後手邊已無手提包，警方據此研判老婦人可能因一時疏忽，把手提包放在計程車上。

警方根據車號順利連絡上計程車司機，結果運將發現車內確曾有一個肩背包，將包包送到派出所，經警員會同老婦人打開包包，發現裏頭有250萬現金，看著大筆現金，計程車司機和警員都瞠目結舌。原來老人家預先提領現金，要去購買黃金條塊給晚輩當個紀念，但因記憶力較差，不甚將鉅款放在計程車上，老人家特此向警方和拾金不昧的司機表達感謝之意。

文山二警方提醒，老年人身懷鉅款，易成為歹徒覬覦作案的目標，若長輩需攜鉅款購物，建議家人陪同，並時刻注意身上錢財。同時近期詐騙猖獗，應注意身邊家人是否有進行領錢投資或購買大額款項，避免遭假投資所利用。也呼籲民眾若發現可疑或需要協助之人、事、物，請立即與撥打110報案電話與警方連繫。

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