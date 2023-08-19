LINE輸入「3組關鍵字」有驚喜！　限時5天

▲LINE宣布要在聊天室綻放美麗煙火特效。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者曾羿翔／綜合報導

夏天除了有大稻埕煙火節可欣賞，通訊軟體「LINE」官方也宣布要在聊天室綻放美麗的煙火！用戶只要輸入3組關鍵字就可以看見，特效限定期間為18日上午10點至23日10點，只有五天的時間。

LINE宣布，夏日煙火聊天室3組特效關鍵字為「夏日」、「花火」、「煙火」。特效適用版本為，LINE iOS 9.15.0 (含）以上、LINE Android 10.2.0 (含）以上 (且 Android OS 7.1 以上)。另外需要特別注意的是，煙火特效僅有5天期限，時間為18日上午10點至23日10點。

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▲用戶只要輸入3組關鍵字中任一組，就可看見煙火特效。（圖／翻攝自LINE官網）



LINE官網也提醒，如果手機LINE版本為12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，再點擊關鍵字連結即可，可避免洗版朋友訊息。若上述版本與關鍵字都有符合，但卻沒有出現夏日煙火特效，請嘗試將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟即可。