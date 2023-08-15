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LINE推出三大更新　「LINE FRIENDS」可愛頭貼免費用

▲LINE推出三大更新。（圖／LINE）

▲LINE推出三大更新。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE 推出 13.12.0更新，iOS 於 8 月 7日上線、Android 於 7 月 31日上線。此次更新主要包含，可以在個人檔案工作室設定「LINE FRIENDS」角色為個人圖片，此外，LINE社群中子社群聊天室封面與背景照片同步設定，還有主題自動輪播功能。

在個人檔案工作室設定「LINE FRIENDS」角色為個人圖片

個人檔案工作室，除了提供AlphaCrewz 、AI自拍、AI肖像等多元的設定個人圖片方式，現在「LINE FRIENDS」也加入個人檔案工作室，可以設定為個人圖片。在主頁中的個人檔案工作室找到「LINE FRIENDS」點選首次使用，同意服務條款後就能挑選自己喜歡的角色，並且設為個人圖片。

子社群聊天室封面與背景照片同步設定

一個主社群底下可以建立多個子社群，但管理員們在子社群間切換是否有時會造成錯頻的囧況，現在只要更新子社群的封面照片，就可以連動該子社群的聊天室背景，加強子社群鑑別度。在子社群右上角「≡」進入其他設定，選擇子社群聊天室封面照片。

主題自動輪播

許多用戶都擁有多個主題，現在只要更新到13.12版本，即可選擇你所擁有的主題，進行不同頻率的自動輪播囉，上限150組，只要點選右上角「設定」進入主題功能就可以進行設定。

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