快訊／國軍已偵獲42架次共機出海　其中26架次逾越海峽中線





▲國防部。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸不滿我國副總統賴清德出訪巴拉圭期間過境美國紐約跟舊金山，今（19日）中共解放軍東部戰區宣布在台灣周邊組織海空聯合軍演，針對目前共軍動態，國防部中午表示，自9時起偵獲共機42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線；另共艦8艘配合執行聯合戰備警巡。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅19日上午表示，中國人民解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅強調，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。」

面對共軍軍演，我國防部隨即表達強烈讉責這種不理性的挑釁行為，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，強調近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害，此次藉故發動軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

到了中午12時50分，國防部表示，自19日上午9時起，陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線；另共艦8艘配合執行聯合戰備警巡。國軍方面，運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統監控應處。

▼共機近年來頻擾台。（資料照／路透社）

▼共機殲-11（J-11）。（資料照／國防部提供）

▼共艦加入軍演擾台。（資料照／路透）