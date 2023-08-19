宅男「小惡魔」盜用帥照誘少女離家　再扮成弟弟兩度性侵

▲男子盜用帥照在網路騙出少女性侵。（示意圖／取自123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄廖姓男子在網路上擷取帥氣的照片當成頭貼，匿名「小惡魔」在網路上結識未成年少女小莉（化名）後，因小莉和家人吵架離家，廖男竟佯裝好心收留小莉，還謊稱自己是小惡魔的弟弟，讓小莉放下戒心，廖男則趁機伸出狼爪對小莉性侵，小莉不甘受辱提告。法院審理後，依妨害性自主罪判廖男徒刑4年。

判決指出，廖男是在網路上擷取長相清秀男子的圖片後，作為交友軟體探探暱稱「棠棠」，以及Instagram暱稱「小惡魔」等帳號的大頭貼，因此而認識了小莉，去年7月間，小莉和父親發生衝突想離家出走，廖男趁機以「小惡魔」名義，騙小莉於同年7月5日到他家。

為了怕被揭穿，廖男當面告訴小莉，自己是「小惡魔」的弟弟，小莉不疑有他而入住，沒想到當天下午1時許廖男就露出真面目，強脫小莉的衣裙，並趁機性侵，而且隔天再度對小莉性侵了一次。

後來小莉將受辱的經過告訴父親，父親氣得對廖男提告，這時廖男再度聯絡小莉，騙她說家裡有裝監視器，手中握有性侵影片，警告小莉不要對他提告，及也不要「亂說話」，小莉心生畏懼，再度向父親求救，父親再追加提告廖男恐嚇。

法院審理時，廖男全部坦承犯行，法官考量他年紀尚輕，犯後態度尚可，雖然還沒與被害人達成和解，但雙方曾在法院試圖調解，但因雙方認知差距過大而未達成，因此依強制性交罪判處他徒刑4年，全案可上訴。