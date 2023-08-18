七夕「8大禁忌」不浪漫　提分手觸犯衰整年

▲命理師指出七夕需要遵守的8大禁忌。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

農曆7月7日是一年一度的七夕情人節，傳說牛郎、織女隔著銀河，只有每年這天會進行「鵲橋相會」。對此，命理師提醒，七夕有8大禁忌，像是小心在極陰月、極陰日提分手，幸福恐不保。

「清水孟國際塔羅」小孟老師提醒，七夕有8大禁忌包括：

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避免吃牛肉

牛郎過去負責照顧牛，所以七夕當天盡量避免吃大量的牛肉，否則冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

避免服裝上有破洞

織女的工作就是織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會有缺憾，未來可能有難以彌補的裂痕結束感情。

避免搬動床

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

不可以打罵小孩

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

七夕拜床母

拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子

床母不挑刺所以不可以拜魚；另外，床母若是醉了無法照顧小孩，因此酒也不能拜；還有不可以拜青菜，象徵青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；還有不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

床上不可以擺娃娃

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

不宜在七夕提分手

鬼月7月7日為極陰月極陰日，若是提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。

CTWANT提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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