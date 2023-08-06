Google新代 Pixel Watch爆5大亮點　電池續航力顯著升級

▲Google。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒IT之家引述Android Authority報導，Google即將推出Pixel Watch 2智慧手錶，並有5大特點引市場討論，包括將搭載全新的處理器、超寬頻技術和更大的電池，為用戶帶來更好的性能和體驗等。

亮點1：搭載高通處理器

Android Authority引述一位Google內部人士消息稱，Pixel Watch 2將採用高通Snapdragon W5 Gen 1 處理器，這是一款基於4奈米製程製造的高效能晶片，相比上一代Pixel Watch使用的三星Exynos 9110 處理器（10nm），性能和功耗都有顯著提升。新晶片有四個運行頻率為1.7GHz的內核，輔以Adreno 702，GPU性能也得到了大幅提升。

亮點2：支援超寬頻技術

Pixel Watch 2的另一個亮點是支持超寬頻（UWB）技術，這是一種可以實現高精度定位和數據傳輸的無線通信技術。Pixel Watch 2 將內建NXP SR100T UWB模塊，可以實現多種應用場景。例如，用戶可以通過手錶找到自己的手機或其他設備，也可以通過手錶解鎖支持數位鑰匙功能的汽車，甚至可以在手錶和平板電腦或智慧音箱之間無縫切換媒體播放。

亮點3：電池續航力升級

Pixel Watch 2的電池容量也有所增加，從原來的294毫安時提升到306毫安時，雖然提升幅度不大，但結合新處理器的節能優勢，應該可以延長手錶的續航時間。Pixel Watch 2 的螢幕規格保持不變，仍為1.2吋圓形OLED螢幕，解析度為384x384像素。不過，螢幕供應商從京東方換成了三星顯示器，可能會帶來亮度或省電方面的改進。

亮點4：後台更新不影響正常使用

Pixel Watch 2將預裝Wear OS 4系統，基於Android 13開發，支持動態主題等功能。此外，Pixel Watch 2還將支持無縫更新功能，這意味著用戶可以在後台更新系統，而不會影響手錶的正常使用。

亮點5：2種版本問世

據了解，Pixel Watch 2 將有兩個版本：Eos支持LTE網路，Aurora只支持Wi-Fi網路。Googke尚未公佈Pixel Watch 2的具體發布日期和價格信息，但預計將在今年下半年正式推出。