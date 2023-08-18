衛福部與BNT首次面對面！莊人祥：僅談未來合作「往事就Let it go」

▲BNT公司拜訪衛福部，疾管署長莊人祥說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情期間，台灣因為BNT疫苗採購、捐贈等問題引起不少波折，BNT首席商務長馬瑞特（Sean Marett）近期來台，衛福部今（18）日終於首次和BNT面對面會談，疾管署長莊人祥會後召開記者會說明，今日經歷2個多小時會晤，針對未來合作包含XBB變異株疫苗採購可行性、正式申請藥證等進行交流。至於先前疫苗採購生變等事情，莊人祥回應，雙方會中並無再探討「往事就let it go」。

台灣和BNT原敲定時間今年3月會面，經過至少三次的延宕，終於在8月18日順利成行，莊人祥表示，BNT方包含首席商務長Sean Marett及法務總監Amy Lynn Greenstein並與德國總部連線，衛福部則由次長周志浩主持醫事司、疾管署、食品藥物管理署、國民健康署及國家衛生研究院均派員與會，就衛生及醫療相關合作可能性進行討論。

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會談包含三大重點：第一，BNT發展新冠變異株疫苗最新進度、癌症治療藥物研發與創新；其次是國內新冠疫情狀況與疫苗採購情況，莊人祥說，會中明確表達我方和莫德納還有公司今年尚有約1,427萬劑疫苗合約，目前庫存量相當充足，但也還要觀察疫情演變來評估未來是否採購，沒有預設立場；另也提到自費市場也為另一可行性。

先前新冠疫苗都是使用緊急使用授權（EUA）方式進入台灣，莊人祥說，BNT此次也表達有規劃將XBB變異株的新疫苗申請取得正式藥證。

最後則是在台灣申請疫苗及藥品臨床試驗，查驗登記法規等交流，鑒於我國具有優質友善的臨床試驗環境、審查效能及執行品質，歡迎BNT公司來台執行臨床試驗。莊人祥說，會中請國衛院介紹台灣特有臨床試驗平台，對方也很有興趣。

至於媒體問及雙方面談延宕、過去採購疫苗爭議等，莊人祥表示，本次會議著重在未來合作，以前的部分就沒有再去詢問「往事就let it go」。

疾管署再次對BNT公司拜會提供之醫學技術新知及合作意願表達感謝，後續將進一步研議合作細節及可行性，期許未來可於衛生及醫學領域進行更多良好互動，共同提升全民健康福祉。