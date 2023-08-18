賴清德訪巴拉圭、過境美國　涉外人士：穩健踏實帶領台灣

▲副總統賴清德出使巴拉圭、過境紐約與舊金山，展現踏實穩健的外交路線。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德以總統特使身分率團出訪巴拉圭，出席該國新任總統就職典禮，途中以過境方式拜訪美國紐約、舊金山，訪團於18日清晨抵台，圓滿完成任務。涉外人士分析，賴清德此行有3個意義，展現穩健踏實風格、見證台美關係實質友好、帶領台灣走向世界的外交格局；該人士強調，賴展現出的特質，成功增進與美方間的信任基礎，有助於深化互信。

涉外人士分析，賴清德此行有3大意義，第1，展現穩健、踏實風格。面對中國國台辦以「麻煩製造者」、「倚美謀獨」、「竄美」等用詞批評醜化、試圖拆毀，賴清德此行穩健過境美國，以「不退縮、不冒進」立場，展現自己是一個務實可信賴的領導人，踏實風格成功增進與美方信任基礎，有助於建立互信且持續深化。

第2，見證台美關係實質友好。賴清德返程過境美國舊金山，駐美大使蕭美琴及美國在台協會AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）登機歡迎，破除過境紐約時迎接規格降級的疑賴論謠言；此外，賴清德在僑宴致詞時也感謝美方與羅森柏格，現場不只響起掌聲還熱烈加碼氣氛沸騰，賴清德直言這是台美關係史上最佳時刻。

而從台美雙方的對外發言，以及對中方各項挑釁言語的同調回應，都可以看出，台美雙方全程保持緊密且暢通的聯繫管道，以共同維護台海安全及穩定。

至於對岸的各項軍事行動，美國航空母艦雷根號打擊群部署在台灣東部外海，美國海軍發言人向媒體證實，雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群正在西太平洋執行任務，美方以行動挺台不言可喻。

第3，賴清德展現帶領台灣走向世界的外交格局。涉外人士指出，賴清德此行獲日本美國等多家國際媒體關注，除了《CNN》、《華爾街日報》寫「台灣副總統訪美 使中國面臨難題」外，義大利媒體《Le Formiche》報導也指出，賴清德在和台胞餐敘的談話中強調，「台灣團結的重要性」，展現了「台灣自信的外交態度」，在在都證明，賴清德透過外交場合，展現出自己是有能力帶領台灣走向世界的領導人。

▲涉外人士評副總統賴清德出使巴拉圭之行，完美展現出自己足以擔任國家領導人的能力。（圖／總統府提供）