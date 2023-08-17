赴北市調查處檢舉「仿柯文哲音檔」　民眾黨籲側翼「別再造謠」

▲民眾黨發言人李頂立前往北市市調處中山站進行筆錄。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

各大媒體於16日晚間收到一封神秘信函，聲稱是民眾黨總統參選人柯文哲的內部會議聲音，並夾帶58秒音檔，但只見聲音相似卻語調詭異、邏輯不通，並攻擊民進黨總統參選人賴清德，使柯文哲競選辦公室16日晚間緊急澄清。民眾黨發言人李頂立17日下午到調查局台北市調查處提出告發，並提及側翼帶風向稱民眾黨自導自演，呼籲側翼「別造謠」。

柯文哲17日下午到花蓮參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區，針對16日晚間爆出「神秘音檔」偽造聲音一事，柯文哲表示，選舉到了，奇奇怪怪的事情越來越多，現在AI也越來越厲害，有時候看到的影像幾乎是假的，景象、聲音都可造假，「此風不可長，我們叫中央黨部去警察局報案，這到底是誰做的？」

▲16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）

而李頂立也於17日下午3時20分赴台北市市調處中山站，李頂立表示，針對捏造柯文哲聲音的不實聲音檔案與信件，民眾黨在此正式提出檢舉，謝謝市調處關心並協助筆錄，也謝謝各大媒體提供信件樣貌，希望能知道到底是誰在散播不實錄音訊息。

李頂立提及，今早與中午看到特定人士、側翼粉專開始帶風向，質疑此案是民眾黨自導自演，或是把相關不實資訊提供給部分友好媒體自導自演操作，「我們在此鄭重澄清與否認，這完全是不實指控。」現在看到的是「假消息附和假消息」，呼籲比較親近民進黨的人士別明目張膽造謠。

被問到是否認為政治操作？李頂立回應，仍保持一貫地立場，不會特別影射特定黨派，或是不同立場的人士，不過仍要鄭重澄清，呼籲外界別在此假消息上附加更多抹黑造謠、穿鑿附會，例如所謂「自導自演」、「民眾黨自己放出假消息」等，這是子虛烏有的事情。

至於提供何種事證給調查官？李頂立說，稍早有向市調處做聯繫，對方希望可以提供原始信件，不過也希望他們不要透露太多相關內容，要留一些獨立辦案空間做後續調查。

由於各大媒體收到的信件來自不同郵件地址，市調處有無提出建議？李頂立指出，這就是稍後要討論的內容，因為有不少跑藍綠白線路、立法院線路的媒體收到，且都是不明來源，所以還待釐清是誰散播消息。