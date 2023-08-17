慶祝合併　遠傳祭優惠「1元」帶走手機、家電

▲遠傳亞太電信合併案在NCC審查通過後，舉行合併記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／綜合報導

遠傳、亞太正式合併，遠傳今日也在記者會中宣布多項合併後的大升級，頻寬增加，也讓用戶的網速更快，並且在企業服務上，也能勝任企業專網的需求。此外為了慶祝合併，也推出多項優惠方案。

遠傳表示，合併後的新遠傳在關鍵的1GHz以下黃金低頻，增加頻寬66%，是業界最大連續低頻，其優異的穿透性與覆蓋力，可大幅強化深層室內、大運輸工具、偏鄉地區網速與覆蓋率。

其次，5G頻段頻寬增加50%，由既有遠傳 3.5GHz頻段與新增亞太2600MHz（TDD）相連頻段組成，是業界5G最大頻寬（共計120MHz）。此外，預定汰換5,000座基地台，同時導入AI節電技術與能源管理系統，預估每年節省用電量將達8,600萬度，減少 4.3萬噸碳排放，相當於110座大安森林公園碳吸納量。

為了慶祝合併，遠傳推出「遠亞訂婚慶六大優惠」，首推「手機+3C家電」方案，最低5G月付599元起，再加1元就能带走手機和3C家電，例如月付599，1元可带走三星手機Galaxy A14（4+64G）和飛利浦IH電子鍋（原價5,990元），還有其他不同的搭配方案。

此外，即日起至9月底前遠傳月租型方案，均可推薦一等親家人攜碼或新申辨門號，被推薦人月付 599 以上方案即可享連續 12 個月每月折抵 100 元帳單，推薦人也能獲得全家禮物卡500元。