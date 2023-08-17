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大陸 大陸焦點 特派現場

網傳陸國航一航班「被劫機」？飛上海變降落日本…客服闢謠

▲網傳國航一航班「被劫」。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲網傳國航一航班「被劫」。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體16日瘋傳，一架原定從北京飛往上海的國航CA1557班機，在延遲16分鐘起飛後，沒有向東南飛，而是往東跨越國境綫，飛到了日本大阪。消息很快在社交媒體引起關注，並引發網友猜測是否是飛機被劫持等。對此，國航客服闢謠表示，該航班是因故沒能起飛。

據《紅星新聞》報導，8月16日，有網友稱，國航CA1557次航班原定由北京飛往上海，卻最終降落在了日本關西國際機場。另有網友稱，國航CA1557次航班顯示計劃起飛與計劃到達均被取消，原因是「被劫」。

航旅縱橫APP顯示，該航班原計劃8月16日11點30分從北京首都機場T3起飛，13點50分抵達上海虹橋機場，但16日該航班已取消。

8月16日，國航客服表示，通過系統查詢到16日該航班因國航原因航班取消，並未查詢到飛往日本的航班。

民航業內人士李瀚明分析稱，此事件應該是一場偶然發生的「烏龍」，「從首都機場飛往日本大阪的CA927航班因故取消，所以要安排一架同型號的飛機補班（CA927D）將旅客送過去。可能國航安排了一架原來計劃飛往上海虹橋機場的飛機，而航班號仍然用的是飛往虹橋的CA1557，這就導致一些網站認為這一班飛機是飛虹橋的時候備降了關西。事實上，如果查看國航官網的話，16日當天的CA1557是被取消的。」

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