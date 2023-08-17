國際投行下調大陸經濟預測　全年5%增長目標難達成

▲大陸經濟數據不振，全年經濟增長目標恐難達成。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近幾個月經濟數據不振，房地產商又接連爆雷，國際投行摩根大通、巴克萊近期都下調了對大陸經濟增長率（GPD增長率）的預測。《彭博社》更在報導中直言，這一波下調顯示，若沒有更進一步的政策行動，大陸恐無法達成自己設定的5%全年經濟增長目標。

摩根大通5月初時對中國大陸經濟增長率的預測值還有6.4%，但近期卻大幅下調至4.8%，已經低於大陸自己設定的5%目標。

以經濟學家朱海斌為首的摩根大通團隊表示，大陸的房地產市場前景惡化，尤其是土地購買量與新屋開工量都大幅下降，高機率會加大對經濟的拖累。

摩根大通並提及了大陸房地產龍頭碧桂園近期所面臨的債務危機，認為此事可能進一步削弱市場的信心，並加劇大陸金融業部分領域的溢出風險。

巴克萊則更加悲觀，預測大陸今年的經濟增長率只有4.5%，同時維持2024年經濟增長率只有4%的預測。

巴克萊的經濟學家強調，大陸的消費、住房、出口及貸款數據都令人失望，同時還缺乏了有效的刺激政策。

事實上，大陸經濟學家、上海財經大學校長劉元春7月時也曾表示，若大陸下半年經濟只是延續目前的態勢，恐難完成全年5%的增長目標，「為此，穩增長、穩就業、控風險的力度必須進一步強化。」

劉元春進一步指出，如果要完成全年5%的增長目標，意味著今年下半年經濟增速必須達到4.6%至4.7%，「由於去年的基數效應已經減弱，第三季經濟即使出現快速企穩，其兩年同比增速回歸到4%，三季度的同比增速大約在4%至4.2%的一個水平。」

劉元春直言，這樣的水平難以完成5%的增長目標，這就意味著下半年在經濟復甦動能乏力、內需不足問題顯化的狀態下，穩增長、穩就業、控風險的力度必須全面強化。

劉元春強調，達到全年5%經濟增長目標的前提，是下半年穩增長、穩就業、控風險的一攬子方案能夠持續推出，有效地遏制目前所面臨的一些壓力。

劉元春還說，經濟復甦，並不是靠哪一項政策通過一兩個月就能解決的，也不要指望靠某一項政策就能帶來「V型」反彈，「接下來，要讓更多市場主體有明顯『體感』，就必須加大力度進行實質性的預期調整。」