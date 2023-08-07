甜心爹地是狼！她摩鐵赴約被下藥昏迷　遭按摩棒性侵還錄影

▲高雄陳姓男子約女子到摩鐵約會時，趁機下藥性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子在包養網站認識小莉（化名），2020年9月兩人約定1萬5000元到汽車旅館性交易，進房後陳男趁小莉洗澡時，偷偷將FM2（俗稱強暴藥丸）放入紅酒中，害小莉喝完後陷入昏迷，陳男趁機性侵得逞，事後小莉的男友和友人打電話沒人接，趕到汽車旅館救人，並報警處理。陳男事後被起訴，法院審理時陳男辯稱FM2是助興用的，一、二審法官都不信，依強制性交罪判他徒刑7年2月，陳男再上訴，仍被最高法院駁回定讞，將入獄服刑。

判決指出，陳男是在包養網站認識小莉，小莉也以為找到「甜心爹地」，陳男LINE聯絡小莉後約定以1萬5000元進行性交易，兩人在去年9月10日晚上11時許，陳男開車載小莉前往汽車旅館，小莉洗澡時，陳男將FM2加入紅酒中，小莉喝完後，躺在床上就陷入昏迷，陳男趁機先拿按摩棒玩弄小莉的下體後，就提槍上陣性侵得逞，還拍下影片和相片。

沒多久，小莉的李姓友人打電話給小莉，沒人接，友人擔心她出事，於是找了林姓男友一起到汽車旅館找人，正好撞見陳男扶著意識不清的小莉準備離開，陳男想開車落跑，李姓友人攔下車追問「你有沒有偷拍？」陳男交出手機，兩人要求陳男把裸照刪除，陳男照做後，才讓他離開。

小莉等3人不甘受辱，報警處理，警方到場搜到22顆白色藥丸，事後追緝到陳男，陳男辯稱，他平時就有在服用FM2，是拿來助興用的，但檢方認為，FM2通稱強暴藥丸，陳男應該知道服用後會有昏迷的情況，何來助興之說，不採信陳男說詞，依強制性交罪將陳男提起公訴。

一、二審法院審理時，陳男辯稱兩人是性交易，下藥只是想要小莉留下來陪他過夜，而且小莉在做愛過程中有回應他，是清醒的，陳男律師也說，兩人在做愛時小莉尚未失去意識，兩人是合意性交，陳男下藥並不是為了要性交，因此不算強制性交，但法官認為這些都是卸責之詞，依強制性交罪判處陳男7年2個月有期徒刑，全案上訴最高法院遭駁回定讞，檢方將通知陳男入監服刑。