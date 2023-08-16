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iOS 17第六個測試版更新　電話「掛斷」按鈕回歸原位

▲iOS 17。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲iOS 17。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向 iPhone 和 iPad 用戶發布最新的 iOS、iPadOS 17 開發者預覽版 Beta 6 更新（內部版本號：21A5312c）以及公測版 Beta 4，本次更新距離上次發布隔了 7 天。上一個版本蘋果將通話按鍵移動位置，也讓人擔心是否會誤觸，不過這個版本發布後又改回原本的位置。

雖然並沒有太多的新功能出現，主要是因為現在蘋果主要專注於對系統進行重要的優化和改進，但是最新的測試版仍然有值得關注的變更。

1.訊息：在訊息中，現在可以長按「+」按鈕，直接打開照片選擇器，而不需要再從列表中選擇照片選項。

2.電話：在之前的測試版中，蘋果將電話中的紅色掛斷按鈕從界面底部中間移動到了底部右側。由於用戶已經習慣了在中間點擊，這一改變也讓人擔心誤觸問題，在第六個測試版中，蘋果將掛斷按鈕恢復到了原來的位置。

3.心情：蘋果進一步調整了心情追蹤功能中的動畫效果，每個心情圖標周圍的環形現在會更快地旋轉，並且環形數量增加。

4.照片：當第一次打開照片App時，會出現一個新的歡迎界面，介紹新功能。

5.顯示與亮度：在設定中的顯示與亮度選項裡，桌布圖標已經更新為iOS 17 的桌布。

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