快訊／秀泰開槓台鋁！發律師函提三點澄清　感嘆：真心換絕情

▲「台鋁秀泰影城」即日起結束營業，未來由台鋁商場接管營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

MLD台鋁生活商場11日凌晨控指秀泰影城出現付款異常，欠款金額達數千萬之多，合作打造的「台鋁秀泰影城」宣告結束營業。雙方戰火浮上檯面，秀泰今(15日)宣布，已正式委請律師發送律師函提出三點澄清，同時強調公司財務正常，絕無惡意欠款，甚至曾協助台鋁招商，感嘆「如今回頭看來只是真心換絕情」。

對此，台鋁生活商場表示，截至14日，秀泰影城仍欠款3300多萬，若如秀泰聲明稿所述，公司財務正常、經營穩健、無資金周轉問題，那就儘快償清欠款，否則也不會衍生其他問題，為避免浪費社會資源，台鋁將不再對此議題做出任何回應。

高雄台鋁秀泰影城股份有限公司聲明稿如下：

一、 違法接管目無法紀 本公司向 MLD 台鋁提出嚴重抗議並捍衛員工權益

高雄台鋁秀泰影城為本公司進軍高雄之第一個據點，於商、於情斷無輕言放棄之理，本公司耗費長達半年時間進行商務條件減免協商均秉持與聯上公司同甘共苦繼續奮鬥的初衷進行，然非常可惜協商未有結果，本公司進而提出提前於 112 年 8 月 31 日終止租約，此不得已的決定，MLD 台鋁未予回應，竟突然以 112 年 8 月 8 日函文違法終止合約，更逕於 112 年 8 月 10 日晚間，事先部署優勢人力，在未經本公司同意下，指派數十名人員強行進入本公司在合法承租之台鋁秀泰影城，違法強行接管；並將機房上鎖阻止本公司人員進入，且攔阻本公司所屬員工，在違反個人意志下強行檢查私人物品及隨身包包，已涉嫌《刑法》第 304條強制罪，以及《民法》第 184 條第 1 項之侵權行為，本公司基於愛護、保護所屬員工之立場，定將全力協助受害同仁，依法追究聯上公司、都會生活公司台鋁分公司及其相關人員之法律責任，決不寬貸。

二、協商未確認逕行片面違法終止 違反商業誠信且不顧商場道義

本公司在 112 年 7 月 13 日以函文通知，擬決定於 112 年 8 月 31日提前終止租賃契約；惟聯上公司並非以前揭提前終止契約函文辦理，而係另以本公司有遲付租金，主張終止租約云云，更在雙方未確認上開事項前，即違反商業誠信與不顧商場道義，以突襲行動逕行接管，強行接管本公司高達新台幣八千萬之設備及軟硬體投資，更對外散播本公司積欠款項達數千萬，與事實有嚴重出入，其誇大不實，更已涉有誹謗罪嫌，並損害傷害吾等二家公司商譽、信用甚鉅。

三、違反保密協議 聯上多次惡意揭露罔顧合約精神

聯上集團在聲明稿中惡意揭露合約部分條文意圖影響輿論，此舉不僅違反雙方契約內的「保密協定」，又引述內容前言不對後語，連「爭議款項」都一變再變，其罔顧法律之狂妄行為昭然若揭。

綜上所述，本公司鄭重聲明澄清，本公司財務正常、經營穩健，絕對沒有惡意欠款或資金周轉上的問題。過去一年多本公司多次伸出援手，無私引薦品牌、協助招商，期待 MLD 台鋁能在商場上有所進步，如今回頭看來只是真心換絕情。

另外，上週兩則聲明稿均提及之「廁所清潔」更是荒謬，租賃場地之主幹管非房客修繕可及，本公司在開幕半年即多次反映主幹管阻塞嚴重，多達「二十三間廁所」均不通。一年多的同舟共濟最後竟遭未經協商之違法強制接管動作、同時對外散佈公司積欠巨額款項等之不實言論，上述云云將會透過正式的法律行動來解決並追討商譽、信用損失。對於本公司員工因面臨 MLD 台鋁突如其來大陣仗違法強制接管的種種違法，亦將一併向 MLD 台鋁提出嚴重抗議並捍衛本公司員工之人身權益，以確保員工安心、安全的就業環境。

▲▼秀泰影城控訴，台鋁未到接管時間就堵住出入口，員工進出還得檢查包包。（圖／秀泰提供）

▲▼MLD台鋁生活商場指控秀泰影城「馬通該修不修」積累嚴重客怨。（圖／記者許宥孺翻攝）