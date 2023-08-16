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iPhone 16 Pro相關規格流出　Wi-Fi連接大升級

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲iPhone 16預計支援更快的Wi-Fi 7。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

海通國際證券的技術分析師Jeff Pu 表示，明年的iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max（Ultra）機型將支援 Wi-Fi 7 和升級的 48MP 超廣角鏡頭。Jeff Pu 在研究報告中透露，蘋果 iPhone 15 系列將支援 Wi-Fi 6E ，明年還將為 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 升級 Wi-Fi 7。

Wi-Fi 6E 的主要優勢是支持 6GHz 頻段，從而提供更高的速度、更低的時延和更大的帶寬。目前蘋果已在 iPad Pro、14 吋和 16 吋MacBook Pro、Mac Studio、Mac Pro 和 Mac mini 中引入 Wi-Fi 6E。

繼 Wi-Fi 6E 之後，Wi-Fi 7 設備同樣能夠借助 2.4GHz、5GHz 和6GHz 頻段發送和接收數據，從而實現更快的無線傳輸速度、更低的延遲和更可靠的連接。再加上4K QAM 等技術，Wi-Fi 7 預計將提供超過 40 Gbps 的峰值數據傳輸速度，相比 Wi-Fi 6E 提高 4 倍。

此外，在鏡頭更新上，新鏡頭預計將採用更大的1/1.14 吋感光元件設計，有助於iPhone 16 Pro 系列機型在暗光條件下捕獲到更多光線，從而在0.5 × 模式下拍攝時獲得更高品質的拍照效果。

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