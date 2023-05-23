「最巨大」iPhone設計圖流出　外媒曝：還換新名字

▲右邊為iPhone 16 Ultra設計圖。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

距離 iPhone 15 發布還有幾個月的時間，但目前外媒已經看到iPhone 16的相關訊息， 根據外媒 9to5Mac 表示，蘋果預計在 iPhone 16 系列作出重大升級，預計螢幕尺寸將放大，並且已經有渲染圖流出。

iPhone 15 Pro 被傳是一次重大升級，預計外觀採取新的圓角設計、鈦金屬框架、鏡頭升級，當然還有 USB-C。然而，據報導，明年蘋果計劃增加 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的螢幕尺寸。

根據 9to5Mac分享的 CAD 圖片中可以看出，更大的 iPhone 16 Pro 型號（可能稱為 iPhone 16 Ultra）將搭載大約 6.9 吋的屏幕，並且整個機身將顯著增大。長度增加，只有稍微增寬一點，主要是 iPhone 14 Pro Max 已經很難用一隻手握住，因此寬度不能再加大。

分析師郭明錤與 Ross Young 都表示，較小的型號也會變大，螢幕尺寸約變為 6.3 吋。 更大的顯示螢幕讓蘋果能夠在較小的 iPhone 16 Pro 中安裝潛望變焦鏡頭，不幸的是，今年較小的 iPhone 15 Pro 將缺少這種鏡頭。