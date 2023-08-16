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下體分泌物「3種顏色」曝警訊！性行為會傳染　1狀況恐是癌症

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲私密處3種顏色、氣味，可能是陰道感染的警訊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

私密處分泌物的顏色、氣味，都是陰道感染或其他婦科疾病的警訊。婦產科醫師張瑜芹提醒，當陰道分泌物不是因為月經而增多，還呈現黃白色，且有不正常陰道出血時，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，需要提高警覺。

張瑜芹列出分泌物可能出現的3種顏色、氣味及質地，幫助大家在看診前更了解自己身體的情況，狀況包括：

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一、滴蟲性陰道炎

分泌物呈現黃綠色，有霉味或腥臭味，質地呈現泡沫狀或不黏稠稀水狀，症狀包括搔癢、陰道口灼熱感，時常合併尿道炎，造成頻尿與排尿困難；性交或小便時可能會有灼熱感。原因通常是性行為造成傳染，因此建議伴侶也一起檢查治療，避免反覆傳染。

二、黴菌性陰道炎

分泌物呈現黃白色，不一定會有氣味，但質地呈現豆腐渣或乳酪狀，通常較黏稠，常見症狀包括陰部搔癢難耐，甚至紅腫破皮，還會伴隨刺痛灼熱；性交及排尿時可能會有疼痛感。原因通常是陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、念珠菌孳生。

三、細菌性陰道炎

分泌物呈現灰白色，有魚腥味，質地呈現稀水狀，症狀包括分泌物明顯增加、陰部搔癢刺痛；性交或排尿時可能感到疼痛。原因通常是陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、厭氧菌孳生。

張瑜芹提醒，經前分泌物會較平常多一些，這是正常現象，但當陰道分泌物不是因為月經而增多、呈現黃白色，且有不正常陰道出血時，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，所以當分泌物出現不正常的血絲時，一定要儘快去婦產科報到檢查。

張瑜芹說，上述分享幾種常見的分泌物情況，是供大家在看診前更了解自己身體的情況，但狀況是否嚴重、是否需要治療，仍應以醫師診斷為主。

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