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14也能用？iPhone 15「手機殼照」曝光！爆料人：差別不大

▲數位博主「@定焦數碼」曝光多款iPhone 15手機殼。（圖／翻攝自微博）

▲數位博主「@定焦數碼」曝光多款iPhone 15手機殼。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果預計將在9／13舉行秋季發表會，iPhone 15系列屆時將會亮相，新機的相關傳聞也不斷流出。對此，有大陸數位博主就曝光了iPhone 15多款第三方手機殼，並評價「不能說和iPhone 14（手機殼）一模一樣，只能說沒有太大差別。」

數位博主「@定焦數碼」近日爆料5款iPhone 15手機殼，分別有粉紅、靛色、灰黑、石墨綠、橘黃5種顏色。「@定焦數碼」表示，iPhone 15的手機殼靜音鍵變為了固體按鍵，相機模組區域的大小則和iPhone14似乎沒有太大差別，「不能說和iPhone 14（手機殼）一模一樣，只能說沒有太大差別」。

▲數位博主「@定焦數碼」曝光多款iPhone 15手機殼。（圖／翻攝自微博）

綜合外媒報導，蘋果將採用「低壓包覆射出成型LIPO」新技術，讓螢幕邊框縮窄，iPhone 15 Pro系列邊框將變為1.5毫米，使螢幕面積變得更大。此外，預計iPhone 15 Pro系列將採用鈦金屬框架、使用A17晶片、改用USB-C接頭，並配備可拆卸的厚玻璃，使產品更容易維修。

除此之外，目前外界傳言 iPhone 15 Pro 以上機型將搭載全新的「操作按鈕」用來取代靜音開關，而爆料也指出，iPhone SE 4 也會跟上 iPhone 15 Pro 系列的腳步，搭載操作按鈕。

蘋果iPhone 15系列預計於9月登場，彭博社記者Mark Gurman報導指出，iPhone 15 將於 9 月 22 日正式開賣，預計發表會日期可能為 9 月 12、13 日左右。預計也會同時發布 Apple Watch Series 9 以及 Apple Watch Ultra 2 兩款新品手錶。

英國巴克萊銀行分析師提姆龍（Tim Long）此前預計，iPhone 15 Pro價格將比iPhone 14 Pro高出100美元，iPhone 15 Pro Max 則會比iPhone 14 Pro Max貴100至200美元。

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