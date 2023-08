爆料者揭iPhone 15「沒升8GB記憶體」！果粉失望：安卓都有24GB

▲iPhone 15 Pro邊框將縮窄。(圖/取自Naver)



記者施怡妏/綜合報導

蘋果下一代手機 iPhone 15系列,預期將於今年9月推出,不少果粉都很期待,原先有傳聞今年的Pro機型會升級到8GB,不過爆料客 @URedditor打破傳聞,確認iPhone 15 Pro 兩款機型會採用6GB記憶體,讓許多果粉超失望。

爆料客 @URedditor 在推特上曝光了iPhone 15系列細節,並確認iPhone 15 Pro兩款機型會採用6GB記憶體。而在明年的iPhone 16 Pro上,iPhone 16 Pro兩款機型預估尺寸為6.3吋和6.9吋,實際尺寸預估為6.28吋和6.87吋。

消息曝光,不少期待升級到8GB的果粉失望表示,「6GB買不下去」、「還在6GB,安卓都有24GB了」。據了解,中國大陸推出的安卓手機紅魔 8S Pro +,擁有24GB的記憶體,已於市面上販售。

消息傳到PTT,網友卻不以為意表示,「反過來想想,人家不用那麼大就可以打你了」、「速度一樣贏不了啊」、「1GB就可以上火星了,你24GB任務有更重要嗎」、「我桌機都沒用到24GB了」、「6GB屌打24GB」、「很重要嗎,安卓幾GB都一樣會卡」、「安卓24GB還沒人家6GB好」、「24GB卡成那樣」、「24GB沒人家6GB順」。

These are the exact specs, unless there’s a newer revision of the A17 that I’m not aware of. It’s pretty unlikely, though.



So yes - 6GB of RAM, everything points to that. https://t.co/GjE8XWcLch