爆料者揭iPhone 15「沒升8GB記憶體」！果粉失望：安卓都有24GB

▲iPhone 15 Pro邊框將縮窄。（圖／取自Naver）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果下一代手機 iPhone 15系列，預期將於今年9月推出，不少果粉都很期待，原先有傳聞今年的Pro機型會升級到8GB，不過爆料客 @URedditor打破傳聞，確認iPhone 15 Pro 兩款機型會採用6GB記憶體，讓許多果粉超失望。

爆料客 @URedditor 在推特上曝光了iPhone 15系列細節，並確認iPhone 15 Pro兩款機型會採用6GB記憶體。而在明年的iPhone 16 Pro上，iPhone 16 Pro兩款機型預估尺寸為6.3吋和6.9吋，實際尺寸預估為6.28吋和6.87吋。

消息曝光，不少期待升級到8GB的果粉失望表示，「6GB買不下去」、「還在6GB，安卓都有24GB了」。據了解，中國大陸推出的安卓手機紅魔 8S Pro +，擁有24GB的記憶體，已於市面上販售。

消息傳到PTT，網友卻不以為意表示，「反過來想想，人家不用那麼大就可以打你了」、「速度一樣贏不了啊」、「1GB就可以上火星了，你24GB任務有更重要嗎」、「我桌機都沒用到24GB了」、「6GB屌打24GB」、「很重要嗎，安卓幾GB都一樣會卡」、「安卓24GB還沒人家6GB好」、「24GB卡成那樣」、「24GB沒人家6GB順」。

These are the exact specs, unless there’s a newer revision of the A17 that I’m not aware of. It’s pretty unlikely, though.



So yes - 6GB of RAM, everything points to that. https://t.co/GjE8XWcLch — Unknownz21 (@URedditor) August 10, 2023



彭博社先前報導，由於全新的低壓注塑成型（LIPO）技術，蘋果將把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的邊框尺寸從 2.2mm 縮小到 1.5mm。

報導指出，今年，iPhone 15 系列的兩個最大變化將使蘋果更接近夢想中的iPhone。標準iPhone 15 機型將採用動態島，而 Pro 和 Pro Max 將採用新技術製造，也就是所謂的 LIPO 技術。

周圍的邊框尺寸縮小至1.5mm，當前 iPhone 的邊框尺寸約為 2.2mm，LIPO 曾首次用於Apple Watch Series 7，使產品邊框更窄，並增加了顯示螢幕的尺寸，預計蘋果最終也計劃將該功能引入 iPad。