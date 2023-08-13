iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

記者張靖榕／綜合報導

蘋果將在今年秋季發表會上發布全新iPhone 15系列，近日YouTube知名開箱頻道分享了iPhone 15機模對比iPhone 14的短影音，其中3大重點讓此前傳聞變得更加真實，此次整理共有6大改變。

▲iPhone 15新機6大改變。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

YouTube頻道「Unbox Therapy」（開箱療癒）12日分享一段59秒的影片，主要點出以下6點變化。

1.邊框收窄，乍看之下iPhone 15與iPhone 14沒有太大改變，但仔細一看就能看出邊框明顯收窄。

▲iPhone 15邊框更窄了。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

2.動態島縮小，打孔範圍變小加上手機邊框收窄，雙雙釋放出更多螢幕空間。

3.Action按鈕，靜音撥片調整為Action 按鈕，類似Apple Watch Ultra 的邏輯，可實現用戶個性化訂製操作。

4.音量鍵合為一體，iPhone 15音量鍵採一體設計，與iPhone 14採用分離設計不同。

▲改成USB-C端口。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

5.機身握感，機身側邊為金屬拉絲效果，背面則為磨砂質感，增加握感與防滑性。

6.USB-C端口，許多人關注與期待已久的改變，蘋果終於將Lightning改成USB-C端口。