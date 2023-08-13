　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

記者張靖榕／綜合報導

蘋果將在今年秋季發表會上發布全新iPhone 15系列，近日YouTube知名開箱頻道分享了iPhone 15機模對比iPhone 14的短影音，其中3大重點讓此前傳聞變得更加真實，此次整理共有6大改變。

▲iPhone 15新機6大改變。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

▲iPhone 15新機6大改變。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

YouTube頻道「Unbox Therapy」（開箱療癒）12日分享一段59秒的影片，主要點出以下6點變化。

1.邊框收窄，乍看之下iPhone 15與iPhone 14沒有太大改變，但仔細一看就能看出邊框明顯收窄。

▲iPhone 15邊框更窄了。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

▲iPhone 15邊框更窄了。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）
2.動態島縮小，打孔範圍變小加上手機邊框收窄，雙雙釋放出更多螢幕空間。
3.Action按鈕，靜音撥片調整為Action 按鈕，類似Apple Watch Ultra 的邏輯，可實現用戶個性化訂製操作。
4.音量鍵合為一體，iPhone 15音量鍵採一體設計，與iPhone 14採用分離設計不同。

▲改成USB-C端口。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）

▲改成USB-C端口。（圖／翻攝YouTube「Unbox Therapy」）
5.機身握感，機身側邊為金屬拉絲效果，背面則為磨砂質感，增加握感與防滑性。
6.USB-C端口，許多人關注與期待已久的改變，蘋果終於將Lightning改成USB-C端口。

ET快訊
基隆大武崙恐怖離岸流！情侶「游不回來」　同天發生3死悲劇
新的一周估「下到發霉」　全台降雨高峰時間曝
15歲少年凌晨偷騎機車「撞路燈慘死」　父母崩潰大哭
「馬祖大戰」確定在義大利上演　官員證實

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

阮經天出車禍！「連切2車道」撞水泥車　現場照曝光「BMW車頭保險桿脫落」

阮經天開756萬BMW「連切2車道」撞混凝土車...保桿秒掉　畫面曝光

iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

雙颱大迴轉！　雨區擴大時間曝

倒數3天鬼門開　台南開臺聖地三老爺宮提醒應「遠水」

勞氏船籍社CEO布朗最看好氨為綠色燃料　日本就押注氨

iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

日本女孩都戴透明系飾品！花椰菜冰塊超可愛、繡球花瓣復古又高級

馬來西亞6州選舉結果出爐　安華團結政府獲勝

恐怖離岸流！情侶基隆大武崙沙灘「游不回來」　同天發生3死悲劇

新的一周估「下到發霉」　全台降雨高峰時間曝

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

日本全家便利商店退出泰國　7-Eleven主導地位增

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

3C家電熱門新聞

iPhone 15模型機曝！　盤點6大改變

三星Z Flip5折40萬次曝驚人結果

YouTube首頁「一片空白」！Google新規上路　快檢查設定

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

傳iPhone 15沒升到8GB！果粉失望：安卓都有24GB

iPhone太耗電？專家：兩種App惹得禍

macOS更新出現災情　用戶無法掌控「定位資訊」

iPhone 15系列規格曝　爆料：晶片速度升級

Google新代 Pixel Watch爆5大亮點　電池續航力顯著升級

升級iOS 16.6不能反悔！蘋果關閉舊版本認證通道

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

小心「按錯鍵」！　iOS 17通話按鈕大變動

YouTube Premium確定漲價！　每月最高多付170元

更多熱門

相關新聞

傳iPhone 15沒升到8GB！果粉失望：安卓都有24GB

傳iPhone 15沒升到8GB！果粉失望：安卓都有24GB

蘋果下一代手機 iPhone 15系列，預期將於今年9月推出，不少果粉都很期待，原先有傳聞今年的Pro機型會升級到8GB，不過爆料客 @URedditor打破傳聞，確認iPhone 15 Pro 兩款機型會採用6GB記憶體，讓許多果粉超失望。

iPhone 15系列規格曝　爆料：晶片速度升級

iPhone 15系列規格曝　爆料：晶片速度升級

iPhone 15還沒發表　iPhone 14這個版本降價逾10%

iPhone 15還沒發表　iPhone 14這個版本降價逾10%

傳蘋果不付台積電不良品成本　郭明錤：已分攤進成品裡

傳蘋果不付台積電不良品成本　郭明錤：已分攤進成品裡

全系列動態島！　iPhone 15「保護膜」圖片曝光

全系列動態島！　iPhone 15「保護膜」圖片曝光

關鍵字：

iPhone 15Action按鈕USB-C邊框蘋果

讀者迴響

熱門新聞

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

基隆大武崙沙灘1天3溺水死亡

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

鬼門開倒數！13旅遊禁忌曝光

領養圓滾滾小黑　養6個月變虎斑

大武崙沙灘「1天3溺斃」　市府關閉水域

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

電動車賣大好、汽修員哭了！　嘆：薪水從30萬減到2.2萬

阮經天切2車道撞混凝土車　碰撞畫面曝

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面