台商協會抗議賴清德過境美國　陸委會：台辦代筆的粗糙聲明

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸台商協會15日發出聲明，抗議副總統賴清德出訪巴拉圭期間過境美國。對此，陸委會15日晚間發出聲明表示，這次台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）和昆山、廈門、南寧等幾個台商協會所發表的「聲明」，是台辦系統操作、代筆的產品，「這幾篇內容粗糙的『聲明』，用字遣詞、語法絕不是台灣人慣用，而是中共文宣用語。」

陸委會提到，政府及海基會一向與大陸各地台商協會保持密切聯繫，隨時關切台商在大陸的事業經營情況，因此對於台商協會的運作，有相當程度的掌握。

陸委會指出，台商都是熱愛台灣，對於期盼兩岸維持現狀，確保和平的態度，與台灣民眾是一致的，這是無庸置疑，「事實證明，在這個區域會動用武力，破壞和平的人，只有中共，沒有其他國家。」

陸委會提及，大陸各台商協會會員都是當地台商企業的代表，但絕大多數的協會是由當地台辦指派官員出任協會秘書長，日常會務運作都是由這位官派的秘書長代為決定，「這是多年來運作模式的常態。」

陸委會強調，以這次台企聯，以及昆山、廈門、南寧幾個台商協會發表的「聲明」，可以確定就是台辦系統操作、代筆的產品，「畢竟，這幾篇內容粗糙的『聲明』，用字遣詞以及語法，絕不是台灣人所慣用，而是中共的文宣用語。」

陸委會還說，依據中共的慣用手法，必然會繼續「操作」更多的大陸台商協會替中共發表「聲明」，甚至不排除脅迫幾位具代表性的台商出面「代讀中共撰寫的聲明」，企圖利用借刀殺人的手法，對台灣人民進行認知作戰，「對中共的手段，陸委會表示不齒，並給予譴責。」

另外，海基會也發出聲明表示，台商對中國大陸發展貢獻良多，中共當局應該積極改善投資環境，確保台商投資權益，而非要求政治表態為難台商，這才是促進兩岸經濟正常發展之正道。