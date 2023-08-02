北京暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

受颱風「杜蘇芮」環流影響，北京等多地連日暴雨，發生眾多災情。陸委會8月1日晚間發出新聞稿，向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意；同時，海基會也已致函陸方海協會，傳達關懷與慰問。

陸委會表示，中國大陸北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。

陸委會說明，政府亦透過海基會向陸方表達我方慰問之意，至盼災害減至最低。

陸委會強調，據目前掌握訊息，除少部分台商廠房受損外，多數台商及國人尚無災情傳出，「政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。」

海基會秘書長邱垂正也說，這次受颱風環流影響，中國大陸北京、河北及天津地區因連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與人員傷亡，「海基會今致函海協會，轉達李大維董事長對受災地區人民的關心。」

邱垂正指出，海基會也透過當地台商協會了解在陸台人的狀況，並予以協助，期盼災區人民早日回復正常。

▼海基會董座李大維（右）、秘書長邱垂正（左）。（圖／記者蔡紹堅攝）