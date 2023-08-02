　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

受颱風「杜蘇芮」環流影響，北京等多地連日暴雨，發生眾多災情。陸委會8月1日晚間發出新聞稿，向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意；同時，海基會也已致函陸方海協會，傳達關懷與慰問。

陸委會表示，中國大陸北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。

陸委會說明，政府亦透過海基會向陸方表達我方慰問之意，至盼災害減至最低。

陸委會強調，據目前掌握訊息，除少部分台商廠房受損外，多數台商及國人尚無災情傳出，「政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。」

海基會秘書長邱垂正也說，這次受颱風環流影響，中國大陸北京、河北及天津地區因連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與人員傷亡，「海基會今致函海協會，轉達李大維董事長對受災地區人民的關心。」

邱垂正指出，海基會也透過當地台商協會了解在陸台人的狀況，並予以協助，期盼災區人民早日回復正常。

▼海基會董座李大維（右）、秘書長邱垂正（左）。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼李大維當選海基會董座、邱垂正接秘書長。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
快訊／有機會放颱風假？　蔣萬安、張善政回應了
LIVE／搜索NONO！涉性騷多人檢方出手　颱風假有望？估傍
陳子玄兒「失去意識」送醫　心碎簽放棄急救書
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

涿州「一夜滅頂」！膠帶廠毒氣外泄　圖書公司數十員工絕望求援

醜到愛不釋手！　180公分「大黃魚抱枕」只送不賣炒到2800元

北京暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

衛星影像顯示河北涿州災情　被洪水「3面包圍」淹沒農田、道路

大陸公開山東艦航母「穿越台海」畫面　4架殲15掛彈起飛

河北白溝凌晨緊急通知民眾撤離　車輛排長龍塞爆馬路

陸企欠薪5.7億元　董事長遭員工圍毆！眼鏡被打飛狼狽倒地

北京暴雨「轉戰東北」將成強降雨中心　嚴防雷暴、冰雹、龍捲風

北京出動直升機空投「1.8萬份物資」　救援門頭溝等暴雨重災區

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

涿州「一夜滅頂」！膠帶廠毒氣外泄　圖書公司數十員工絕望求援

醜到愛不釋手！　180公分「大黃魚抱枕」只送不賣炒到2800元

北京暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

衛星影像顯示河北涿州災情　被洪水「3面包圍」淹沒農田、道路

大陸公開山東艦航母「穿越台海」畫面　4架殲15掛彈起飛

河北白溝凌晨緊急通知民眾撤離　車輛排長龍塞爆馬路

陸企欠薪5.7億元　董事長遭員工圍毆！眼鏡被打飛狼狽倒地

北京暴雨「轉戰東北」將成強降雨中心　嚴防雷暴、冰雹、龍捲風

北京出動直升機空投「1.8萬份物資」　救援門頭溝等暴雨重災區

吳克群邀頑童MJ116跳舞「無情被拒」　結局曝光網全笑翻！

NONO神隱45天送北檢！「吹哨人」小紅老師5字回應　網：遲來的公道

陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

園區陸龜便秘！獸醫「放3根姊夫」震動10分鐘　治療畫面曝光

李玟2繼女爆「嘻皮笑臉進靈堂」！照片瘋傳網罵翻　2細節揭真相

紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

林盛恩小聯盟初登場！鄧愷威狂飆12K刷本季新高

大陸熱門新聞

華科大學復現「LK-99晶體」　證實有抗磁性

陸企欠薪5.7億　董事長遭圍毆！眼鏡被打飛

北京酒店「被沖垮」　泥水灌大廳

北京暴雨「轉戰東北」將成強降雨中心

26歲甜妹護理師器捐救5人！車禍搶命1個月喚不回

小型模組化反應爐供電52萬戶　商用首例

看電影變2小時「祖孫追逐秀」　觀眾崩潰了

爸！我被仙人選中了！ 20歲男留言後失聯半月...父懸賞44萬急尋

陸選手跆拳道賽扮殭屍　奪冠被罵自我醜化

老爸報戶口「說錯1字」！害妹子從小超自卑

用日本式衰退類比中國　證券高層：販賣焦慮

北京出動直升機空投「1.8萬份物資」

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

洪水圍困公寓淪孤島！住戶絕望等死已淹到2層

更多熱門

相關新聞

陸委會「國際、兩岸種子營」啟動

陸委會「國際、兩岸種子營」啟動

陸委會為協助台灣高中學生瞭解國際關係、兩岸情勢發展與政府政策，認識台灣優勢及文化軟實力，從2019年開始辦理「國際及兩岸事務種子培育營」，今年分為「公民意識」與「媒體識讀」兩個主題，於7月起陸續於桃園、台北、高雄及台中辦理6個梯次，每梯次3天2夜的活動，預計將有逾360名高中（職）學生參加。

海基會台商子女夏令營　老學員回鍋擔任輔導員

海基會台商子女夏令營　老學員回鍋擔任輔導員

蔣萬安講稿要審核？　陸委會回應

蔣萬安講稿要審核？　陸委會回應

陸委會：大學教授獲邀赴陸卻遭扣留

陸委會：大學教授獲邀赴陸卻遭扣留

杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營暫停

杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營暫停

關鍵字：

陸委會海基會

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面