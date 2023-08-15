賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦：冥頑不化鼓譟「台獨」分裂謬論

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

副總統賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，德首度使用「沒有獨立路徑」一詞描述台海現狀。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（15）日最新回應稱，賴清德是不折不扣的「『台獨』工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」。「這樣的人只會給台灣帶來兵凶戰危。」

朱鳳蓮指出，「賴清德冥頑不化，這次更利用『過境』竄美鼓譟「台獨」分裂謬論。」

朱鳳蓮再次表明，賴清德是不折不扣的「『台獨』工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，其所標榜的所謂「和平」論調完全是謊言。「這樣的人只會給台灣帶來兵凶戰危。」

▲賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

賴清德於7月27日在總統府接受《彭博》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。專訪內容指出，自己的責任就是維持台海的現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，「沒有所謂的獨立路徑，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家」。

賴清德強調，他所謂的務實，就是根據事實，這個事實就是台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣佈獨立。

針對賴清德出訪友邦巴拉圭，途中過境美國，引發大陸外交部不滿批評「竄美」，大陸海事局也於8月12日至14日在東海軍事演習。

美國國務院則重申，中國沒有理由把過境扭曲成升高情勢作為。對此，大陸外交部發言人劉永健今表示，中國無權干涉民主國家的正常來往，也沒有理由過度反應或藉機升高情勢