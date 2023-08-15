快訊／鄭文燦提告黃國昌　3點聲明轟他「看圖編故事抹黑」

▲鄭文燦在臉書表示，他已委請律師完成提告黃國昌的程序，指控黃國昌「看圖編故事」已逾越言論自由界線。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院副院長鄭文燦近日遭前立委黃國昌指控，他與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文等人有緊密政商關係，配合「PGtalk」總裁林秉文在桃園捷運GE01站原址購地涉入炒地皮。對此，鄭文燦15日晚間發布3聲明反擊，表示黃國昌多次看圖編故事抹黑，已經逾越言論自由的界線，決定對黃國昌提告。

▲鄭文燦貼出針對黃國昌的刑事告訴狀。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦15日晚間在臉書貼出3點聲明，全文如下：

針對黃國昌多次看圖編故事抹黑，我已經委請律師完成提告。這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意。特此聲明



一、捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲我刻意調整站址圖利特定地主。



二、我在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或擴大都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪二十萬的暴利。我若是要圖利地主，或是受到特定人影響，我怎麼會做出相反方向的決策？



三、柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑柯文哲，反而用照片就看圖說故事抹黑我，這不是雙標，什麼是雙標？

▼鄭文燦發布3聲明，反擊黃國昌近日的指控。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）