創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

▲不少大陸年輕人都放棄求職，選擇當起直播主。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國青年失業率屢創新高，不少年輕人放棄求職，投向門檻更低的直播行業。據統計，2020年起，中國直播業至少雇用了123萬名直播主。去年在中國創造4800億美元（約新台幣15.3兆元）收益。

從2022年12月開始，中國的青年失業率一路從16.7%逐步攀升，今年6月最新的統計已達21.3%的歷史高點，換言之，約每5個人就有1人失業。

在失業率居高不下的情形下，越來越多中國年輕人放棄求職，尋求其他的發展機會，其中進入門檻較低的直播產業成了頗受歡迎的一個領域。

路透社引述中國市場調查及顧問公司艾瑞諮詢的數字顯示，從2020年起，中國的直播行業已至少雇用了123萬名主播，並在疫情期間蓬勃發展。單就2022年，整個中國直播行業創造了4800億美元的營收。

報導另引述社群平台微博7月時針對1萬多名年輕使用者所做的調查，超過60%的人表示，對於成為網紅或直播主感到興趣。

▲擔任直播主儼然成為時下的趨勢選擇。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

一名今年28歲，擁有碩士學歷的張姓直播主在報導中提到，這個行業的門檻很低，拿起手機就能做，但要脫穎而出卻是很困難的，「這個行業競爭激烈，然而若能堅持，就會越來越好。我認為我能否脫穎而出的關鍵，取決於我的心理素質與能力」。

面對如雨後春筍般冒出的直播主與競爭越來越激烈的產業，針對直播主的經紀公司也出現在市場上，除了培養年輕的直播主外，也會協助和品牌方牽線，爭取合作的機會。

報導提到，中國直播帶貨的模式也逐漸變化，從過去著重於「大幅折扣」與「大規模銷售」，如今逐步轉向「把故事說好」、「培養消費者長期消費的習慣」。