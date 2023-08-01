倒地畫面曝！曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長疑熱衰竭猝逝

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮6連霸里長伯陳信義(65歲)，昨天下午下田農作不明原因倒臥在田裡，被發現時已經無氣息，送醫急救仍宣告不治，由於他心地善良又熱心公益，視里民為家人般照顧，凡事都親力親為，猝逝消息傳出，留給里民無限的感傷，檢警今下午將會同法醫相驗釐清死因，而陳信義倒地的監視器也在稍早曝光。

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▲彰化和美鎮6連霸里長陳信義，下田整地突然倒在田中送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

監視器影像顯示，時間為中午12點多，可以看到里長穿著藍色上衣，短褲、戴著帽子，背對著鏡頭，裏裏外外忙著整理一堆枯掉的草堆，突然坐在田地上，放下手上的工具、身體蜷縮、突然頭往後仰躺在田地裏，直到3點30分被路過的民眾發現倒臥田裡，時間經過約3小時。

▲彰化和美鎮6連霸里長陳信義(右)午後下田猝逝。（資料圖／記者唐詠絮攝）

和美警消昨天下午3點多接獲民眾報案指出，65歲的陳信義在下午12點多曾向朋友說要下田整地，於3點30分被路過的民眾發現倒臥田裡，消防員發現陳信義無意識、呼吸、脈搏，倒臥於田間，給予急救處置後送彰化基督教醫院，經急救仍宣告不治。家屬對其死因並無異議。

回到案發當時，2022年6月17日葉家皮包骨3兄弟事件被揭發，老三視障領有身心障礙生活補助3700元，老大身體不好，無法外出工作，長年在家照顧老三，一家全靠老二在附近的工廠打零工賺錢，最近又遇到疫情沒工作，全靠視障補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費，里長陳信義他和左鄰右舍長期關懷葉家三兄弟的狀況，也曾發動捐款資助，仍發生憾事，卻引發酸民狂轟。

好修社區發展協會總幹事葉明雄不捨的說，陳信義里長的熱心助人，大家都有目共睹，連6屆任內里內大大小小，沒有他不知道的事情，其實早在皮包骨三兄弟事件爆發前，里長就為了他們一家人關懷協助，還一度被網友誤解陳信義都沒在做事，後來真相終於還給他一個公道。

▲彰化和美鎮6連霸里長陳信義午後下田猝逝。（圖／警方提供）

彰化縣議員賴清美指出，她懷疑里長在中午高溫炎熱時下田，有可能熱衰竭導致死亡，但她也回想到去年與里長一起關懷「皮包骨3兄弟」事件，各界捐助物資超過700多萬元，他對里民熱心熱誠付出的心，令人感動，如今卻突然傳來噩耗，心裡非常的難過。