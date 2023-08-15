韓國旅遊幫閨蜜拍照！她蹲下「被偷拍裙底」　3天不敢出門躲飯店

▲原PO在韓國被偷拍。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「這群人」成員之一的尼克，日前和老婆Ashly、妹妹及經紀人到日本拍片，未料尼克妹卻遭陌生男子公然掀開裙子、抓臀部，他為此氣憤公開對方的長相，希望能藉由網路的力量抓到犯人。就有一名女網友有感表示，去年12月去韓國，蹲下幫朋友拍照時，被陌生男子偷拍裙底。

該名女網友在「Zuvio」校園論壇發文，「尼克妹被性騷擾，我的類似經歷」，身為女生看到尼克妹的遭遇很心疼，開心出國玩卻遇到這種事情，而且人生地不熟，語言也不通，真的會很無奈，自己在去年12月去韓國旅遊時，也被陌生人偷拍裙底風光。

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她回憶，第二天去咖啡廳，當時她穿著短裙，蹲著幫閨蜜拍照，在喬角度的時候，坐在後面桌的男生試圖偷拍她，「我朋友因為是面對那男生的，所以很確定他想偷拍」，只是陌生男子似乎在喬角度，還沒拍到照片就被朋友吼，偷拍的男子嚇到直接跑掉，「看來也是作賊心虛，咖啡都沒帶走，完全是落荒而逃的那種情境」。

她崩潰表示，難得出來玩卻遇到這種事情，心情大受影響，接下來幾天都不敢出門，幾乎都待在飯店裡，肚子餓就叫炸雞外送，「總之是不太好的一個旅行經驗，女生們出門在外還是要保護好自己呀」。

貼文一出，掀起網友討論，「看企鵝妹就知道，到哪都有噁男，尤其是知名的拍攝者…都會引來一堆豬哥，漂亮的女生要小心防範唷」、「DJ SODA在日本公演也是直接被觀眾性騷擾」、「出國被性騷真的值得高調」、「幫高調，每個地方都有好人跟壞人」。