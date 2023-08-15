政大書城花蓮店也不關了！8月底前買書送超商咖啡、霜淇淋兌換券

▲政大書城花蓮店也發出公告，將繼續營運。（圖／Facebook／政大書城花蓮店）

記者林育綾／綜合報導

政大書城先前傳出將於8月底停業，不過今（15）日上午，政大書城台南店、花蓮店陸續在臉書粉專公布，經過眾多讀者的鼓勵及與上游供應商取得共識後，決定「繼續營運」，並表示為彌補20天來的紛擾，台南店將祭出全館73折活動；花蓮店祭出月底前購書就送超商咖啡或霜淇淋兌換券。

「政大書城花蓮店」位於花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，地方原有老字號「瓊林書局」，2013年結束營業後，政大書城花蓮店就成為當地民眾買書、看書的書店。不過日前政大書城創辦人李銘輝向出版業發出啟事，寫著「政大書城謹訂於112年8月31日停業」，讓一票出版業受到驚嚇，消息一出也引發各界震驚不捨。

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▲政大書城台南店公告繼續營運後，花蓮店也隨即公告。（圖／Facebook／政大書城花蓮店）

不過今日繼「政大書城台南店」公告繼續營運後，花蓮店也在稍早隨即公告，「政大書城原訂於112年8月31日停業，經過眾多讀者的鼓勵及與上游供應商取得共識後，政大書城決定繼續營運。」

公告也提及，為了這20天的紛擾，「政大書城花蓮店」自8/15(二)起至8/31(四)，也推出全館購書即送全家咖啡兌換券或霜淇淋兌換券1張（2擇1）作為回饋讀者，並向讀者致歉。

網友看了也紛紛回應「真的太開心了！」、「太棒了！謝謝您們！我們一定會繼續買書支持的！」、「感謝您願意繼續在花蓮深耕，一定要繼續支持」、「一定要的！讓花蓮政大，成為全台灣羨慕的書局！」、「今日最好也最棒的消息」。