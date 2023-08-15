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翻轉傳統娛樂：新北青年局帶您到台北 101「双融域」了解沉浸式光影展技術！

▲▼新北青年局,双融域,數位科技講座。（圖／新北市政府提供）

▲新北青年局「數位科技趨勢講座」邀請到「双融域 AMBI SPACE ONE」於8/21及8/24開辦特別場次，名額有限，報名要快！

圖、文／新北市政府提供

看過 3D 電影，但你體驗過 4D 展覽嗎？新北市青年局將於 8/21 和 8/24 至台北 101 開課！邀請到全台首座 5K + 4K 沉浸式數位平台「双融域 AMBI SPACE ONE」舉辦數位科技講座，探討沉浸式平台運作原理，以及結合展覽、演唱會的全新風貌！講座後，民眾還可免費參加双融域於展出的「Steven Choi 沉浸式光影繪本特展」。講座完全免費、名額有限，報名從速！

▲▼新北青年局,双融域,數位科技講座。（圖／新北市政府提供）

▲參與新北青年局「數位科技趨勢講座」課程學員還可免費參加「Steven Choi 沉浸式光影繪本特展」。

双融域 AMBI SPACE ONE 位於台北 101 大樓，以最高設備規格打造展覽空間，包括 43 台最高一萬一千流明的投影設備、牆面 64 K 和 地面 24 K 的沉浸式投影空間、5G 企業專網等。過去不少國際知名展覽都因為絕佳觀影體驗而選擇了双融域，包括《絕美之島—縮時台灣映像誌》、《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》、《在樹與花之間—花艷・花宴》。

▲▼新北青年局,双融域,數位科技講座。（圖／新北市政府提供）

▲新北青年局開課，帶領青年了解最新動態沉浸展演趨勢。

新北青年局局長邱兆梅表示：「隨著VR、MR以及沈浸式體驗平台等技術的快速發展，這些技術讓觀眾不再只是觀察者，而是能夠走進螢幕參與其中，開創了娛樂的全新體驗。為了彌平青年在這些先進技術學習與應用上的落差，青年局開辦『數位科技趨勢課程』，讓青年能夠接觸並掌握這些新興技術。我們期望透過這樣的努力，能夠培養出具有未來競爭力的青年人才，讓他們在全球化和數位化的時代中，站在浪潮的前端。」

双融域 AMBI SPACE ONE 副總經理趙釧玲表示：「沉浸式展演平台透過投影、聲音、燈光技術，營造可讓觀影者完全沉浸的虛擬環境，所以我們不只建置了投影空間，也搭配了強大的伺服器運算能力和圖像擷取運算，再加上 16 支全頻喇叭以及 4 支超低音喇叭，為的就給觀影者全新的視覺聽覺饗宴。」

▲▼新北青年局,双融域,數位科技講座。（圖／新北市政府提供）

▲「沉浸式空間」展演，已成為現今最夯展演科技，新北青年局8/21邀請「双融域 AMBI SPACE ONE」帶民眾了解運作技術。

趙釧玲補充說明，《Steven Choi 沉浸式光影繪本特展：從嘆息星河到小王子十周年紀念之旅》是法國官方授權繪畫《小王子》首位華人插畫師 Steven Choi 首次來台展出，也是台灣第一個沉浸式兒童繪本展，展演中將還原繪本的經典情境，帶觀眾「走進」兒童繪本，開啟心中孩子般的無限想像及感受！

新北市青年局繼 7 月份的 AI 系列講座後，8 月除了延續 AI 課程，更推出多媒體系列課程，包括沈浸式光影和演唱會的結合、XR 的科技創新。「數位科技趨勢講座」是因應當前數位技術革新，讓青年能理解並掌握這些技術應用。講座將一路延續到十一月，每場講座席次有限，有興趣的青年朋友務必提早報名，把握探索未來科技的難得機會。

「双融域 AMBI SPACE ONE」舉辦數位科技講座報名連結：https://forms.gle/jp34Aa8BVtmFhGeX7

更多青年局免費講座（八月份）：https://forms.gle/zUqskcurEyV7BkER9

(本文由就業安定基金補助)

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