台82線暗夜驚魂！白車逆向還大迴轉　目擊駕駛怒批「想害死誰」

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一輛轎車疑似不熟路況，13日晚間逆向誤闖台82線快速道路，之後還違規迴轉，讓路過的駕駛嚇到批「想害死誰呀」，警方表示，依法就該車「快速公路迴車、倒車、逆向行駛」之違規駕駛行為開單告發。

有網友14日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」分享行車紀錄器影片，並發文說要去東石看煙火的路上遇到這輛車，「是想害死誰呀，我就問82快速道路，水上往鹿草方向，逆向行駛再來個迴轉」。

▲白色轎車在台82線逆向行駛、違規迴轉。（圖／記者翁伊森翻攝）

而從影片中可看到，13日晚間8時28分許，一輛白色轎車疑似不熟路況，逆向行駛在內線道，隨後在水上往鹿草方向路段直接來個大迴轉，所幸並未造成車禍事故。

許多網友看完影片後，紛紛留言說「夭壽大半夜的真的會嚇死人」、「這樣的行為在高速公路上真的非常危險」、「這要吊銷駕照了吧」、「誇張，大三寶」、「不要開車出來害人」，水上分局交通組組長也留言表示，「我們會向工程單位調閱監視器釐清這件危險駕駛行為開單，謝謝您對交通的關心」。

▲水上分局依法就該車「快速公路迴車、倒車、逆向行駛」之違規駕駛行為開單告發 。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上分局指出，案經過濾台82線鹿草交流道行經車輛，發現一部白色轎車疑似路況不熟，誤闖交流道逆向往東行駛，幸好車流量不大未釀成交通事故。

水上分局依法就該車「快速公路迴車、倒車、逆向行駛」之違規駕駛行為開單告發，並提醒民眾，開車上路前應確認道路行駛方向及位置，以免誤闖造成本身及其他用路人的危險。