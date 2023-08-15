《彭博》問想與習近平共進哪道料理？　賴清德回應曝

▲副總統賴清德近日接受外媒專訪。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前與學生進行「快問快答」挑戰時，脫口最想共進晚餐的人物是中國國家主席習近平；而他近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪再度被詢問，哪道料理可為兩岸帶來和平？賴說，「談吃什麼食物還太早」，兩岸共同的敵人是天災、地震、傳染病，可共同面對、共同解決。

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播，時值賴清德從美國紐約過境，飛抵友邦巴拉圭訪問，此外，賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物，以「他盼領導台灣。但他能否維護和平？」（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace？）為題進行報導。

賴清德在專訪過程中被詢問，他對習近平的看法如何？賴清德說，「我們不想成為敵人，我們可以做朋友，而且我們樂見中國和我們一樣享有民主和自由」，只要擁有對等與尊嚴，台灣的大門永遠敞開，台灣樂意與中國合作，共同促進和平與繁榮。

賴清德說，然而，在中國放棄對台灣使用武力之前，台灣必須加強自身的軍事戰力，並且與民主國家並肩同行，以有效嚇阻來自中國的各項威脅，確保印太地區的穩定，中國仍有併吞台灣的意向，除了習近平，也許下一任領導人也會如此，而台灣的任務就是要展現保家衛國的決心，以及對區域穩定的責任。

對於《彭博商業周刊》詢問，哪一道台灣料理能帶來和平？賴清德說，如果台灣跟中國領袖可以坐下來，只要能夠符合對等、尊嚴的目標，相信多多交流、多多合作，一定有助於區域的和平跟穩定，「至於要吃什麼食物，這個沒有想到那麼多，因為這是一場活動的快問快答，並沒有想到說他哪一天真的會來到台灣，或著是哪一天我可能會到中國」，他的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，就是這樣而已。

不過，《彭博商業周刊》仍追問，不如現在就來思考一下，跟習近平共用哪一道台灣料理，可以為兩岸帶來和平？賴清德回應，可能談吃什麼食物還太早，因為兩岸目前還有許許多多的問題需要克服才有辦法進行，基本上，他在快問快答裡面，是要表達台灣的善意，希望大家能夠坐下來，就眼前的各項挑戰，大家共同面對、共同解決。

賴清德強調，他一直認為，台灣跟中國有共同的敵人，也有共同的目標，因此台灣與中國必須要共同合作才有辦法解決，所謂共同的敵人就是天災、地震、傳染病；共同的目標，就是增進兩岸人民的福祉，而增進兩岸人民的福祉就是最重要的目標。