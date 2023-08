《彭博》問想與習近平共進哪道料理？　賴清德回應曝

▲副總統賴清德近日接受外媒專訪。(資料照/記者李毓康攝)

記者呂晏慈/台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前與學生進行「快問快答」挑戰時,脫口最想共進晚餐的人物是中國國家主席習近平;而他近日接受外媒《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)專訪再度被詢問,哪道料理可為兩岸帶來和平?賴說,「談吃什麼食物還太早」,兩岸共同的敵人是天災、地震、傳染病,可共同面對、共同解決。

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問,這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來,首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播,時值賴清德從美國紐約過境,飛抵友邦巴拉圭訪問,此外,賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物,以「他盼領導台灣。但他能否維護和平?」(He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?)為題進行報導。

賴清德在專訪過程中被詢問,他對習近平的看法如何?賴清德說,「我們不想成為敵人,我們可以做朋友,而且我們樂見中國和我們一樣享有民主和自由」,只要擁有對等與尊嚴,台灣的大門永遠敞開,台灣樂意與中國合作,共同促進和平與繁榮。

賴清德說,然而,在中國放棄對台灣使用武力之前,台灣必須加強自身的軍事戰力,並且與民主國家並肩同行,以有效嚇阻來自中國的各項威脅,確保印太地區的穩定,中國仍有併吞台灣的意向,除了習近平,也許下一任領導人也會如此,而台灣的任務就是要展現保家衛國的決心,以及對區域穩定的責任。

對於《彭博商業周刊》詢問,哪一道台灣料理能帶來和平?賴清德說,如果台灣跟中國領袖可以坐下來,只要能夠符合對等、尊嚴的目標,相信多多交流、多多合作,一定有助於區域的和平跟穩定,「至於要吃什麼食物,這個沒有想到那麼多,因為這是一場活動的快問快答,並沒有想到說他哪一天真的會來到台灣,或著是哪一天我可能會到中國」,他的答案是想要緩解兩岸關係,增進兩岸的和平發展,就是這樣而已。

不過,《彭博商業周刊》仍追問,不如現在就來思考一下,跟習近平共用哪一道台灣料理,可以為兩岸帶來和平?賴清德回應,可能談吃什麼食物還太早,因為兩岸目前還有許許多多的問題需要克服才有辦法進行,基本上,他在快問快答裡面,是要表達台灣的善意,希望大家能夠坐下來,就眼前的各項挑戰,大家共同面對、共同解決。

賴清德強調,他一直認為,台灣跟中國有共同的敵人,也有共同的目標,因此台灣與中國必須要共同合作才有辦法解決,所謂共同的敵人就是天災、地震、傳染病;共同的目標,就是增進兩岸人民的福祉,而增進兩岸人民的福祉就是最重要的目標。