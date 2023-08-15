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防食腦變形蟲入腦！學者解析致命關鍵：避免嗆水、頭進SPA池

▲▼ 食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。（圖／翻攝自美國CDC官網）

▲食腦變形蟲近期感染一名台灣女性引起原發性阿米巴腦膜腦炎致死。（圖／翻攝自美國CDC官網）

文／中央社

間隔12年台灣又見食腦變形蟲奪命，近日已完成個案疫調，確認僅去過新北某室內親水設施遊憩，無其他戲水地點足跡，疾管署14日回應，親水館環境檢驗結果有望15日公布。

國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女在親水設施戲水之後，於7月26日發病、6天後死亡，此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。

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新北衛生局於11日加強查驗泳池戲水業者，5家餘氯不符合標準，現場已輔導業者改善，13日再度前往複驗，餘氯已符合標準。至於個案曾出入的新北市某室內親水設施，衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧接受媒體訪問時表示，14日不會有環境檢驗解果，但有機會15日出爐。

國立陽明交通大學熱帶醫學科主任嵇達德透過台灣科技媒體中心說明，感染福氏內格里阿米巴原蟲的初期，與細菌性及病毒性的腦膜炎初期很難區分，常常是在病患死亡進行解剖後，經由腦部病理檢驗或做分子檢驗才發現是福氏內格里阿米巴原蟲感染致死。

嵇達德進一步提到，一般不用免疫學檢驗是因為福氏內格里阿米巴原蟲感染病程很快，病患常在7天內死亡，抗體還來不及產生，免疫學檢測不準確。

嵇達德以自己的研究計畫為例，是希望針對水體的生態做出警訊，希望將調查台灣水質的結果作為水質的指標，提供良好的科學證據，來探討水中病原體與環境變遷之間有無因果關係，並發展出警示系統。

嵇達德舉例，由於原蟲吃細菌維生，若檢測的水中原蟲越多，可能代表水中細菌越多，水質狀況較差，若知道病原體增加的水源是哪些，例如灌溉水，就可以預先警告。

嵇達德認為，一般民眾不用過度恐慌，透過此次事件，呼籲民眾要去了解如何正確使用游泳池及溫泉等用水，避免游泳時嗆水及將頭泡入溫泉或SPA水中，並避免污染水源，例如進入游泳池及溫泉前要先洗腳再入池，不要將泥沙帶到池中。

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