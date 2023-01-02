交大前校長郭南宏染疫併發急性心肌炎辭世　享壽87歲

▲交通大學前校長郭南宏，感染新冠肺炎併發急性心肌炎辭世。（翻攝自Facebook／國立交通大學 National Chiao Tung University）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

交通大學前校長郭南宏博士，驚傳因感染新冠肺炎併發急性心肌炎，於昨(1日)晚間辭世，享壽87歲。

郭南宏1936年出生，1954年畢業於台南中學，考取台大電機系；1958年，考入交大電子研究所第一屆；後於1966年取得美國西北大學電機工程博士學位，返台後接受交大工學院院長鍾皎光先生的邀聘，回母校任教。1975年，因院長劉浩春先生病危，接下代理院長。1976年後轉任公職；至1979年，前校長淩鴻勛先生親自出面邀請，郭南宏受徵召，返校出任校長。

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郭南宏治校的九年期間，以交大人務實的風格特質，為交大的發展，奠下重要的基石。先生以「承先啟後」為基本原則，秉持交大創校之初所設定的電子資訊學科，做為發展的重心和方向，使交大在台灣電子工業發展的貢獻上，有著傲人的成績。

郭南宏認為「飲水思源，不忘前人」是交大優良的傳統，交大能有今日的成績，校友的群策群力實居功厥偉，故應力保此一價值的傳承。郭南宏對於教學方式，主張應隨時代潮流而調整，應思考學生的需求，進行「問題導向和新思維」的教學，並善用網路科技為教學輔助工具，並主張培養學生處理學問和人生的基本能力。