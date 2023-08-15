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懶人包／農曆七月「禁忌、習俗」一次看　拜1物會衰整年

（示意圖／黃耀徵）

▲民俗相信在農曆7月期間，會有冥界好兄弟來到陽間放風、探望親人， 因此流傳不少禁忌。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（15）晚深夜11時（子時）進入農曆七月初一，即是民間流傳的「鬼門開」的時間。在這被台灣民眾視為禁忌的月份，其實有著相當多的習俗與禁忌必須要遵守。《CTWANT》就整理相關禁忌與習俗內容，方便讀者一次理解。

清水孟國際塔羅小孟老師日前在FB發文，分享了農曆七月的相關習俗與禁忌，內容中主要是偏向祭拜相關的內容，小孟老師也提醒，第14、15點的內容，僅侷限在農曆七月，其餘月份是沒有問題的：

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1.不可以放鞭炮，當心炸到好兄弟。

2.拜魚尾要大，魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3.雞跟魚都要完全不可切。

4.不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來。

5.不要拜「芭樂」會被開芭樂票（支票跳票）。

6.不要拜番茄易有血光。

7.不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客。

9.不要拜粥：績效稀疏。

10.不要拜釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

11.不要放蠟燭在桌上：會前徒微弱。

12.不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

14.不要拜麻糬：拜麻糬工作會較軟弱無力。

15.不要拜蛋卷：事業較脆弱。

16.不要拜豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

而在生活方面的習俗禁忌，根據《康健雜誌》報導指出，在農曆七月有以下禁忌是必須要遵守且留意的：

1.不要身穿全黑，容易吸引好兄弟。

2.不要隨意地拍打他人肩膀。頭頂、雙肩有三把火，如果拍肩膀會把火拍熄，好兄弟就容易上身。

3.樹林茂密、人煙稀少的地方，尤其是晚上少去。

4.不要無緣由將筷子、香直立插在碗上，這是祭拜往生者、好兄弟才會有的儀式，除非想要跟好兄弟一起共享佳餚。

5.正在祭拜的供品，在普渡還沒完全結束前，都不要拿起來吃，真的想吃就額外再買，不要跟好兄弟搶東西吃。

6.有的人會被提醒要注意某些地方不要去，例如溪流、山上或注意交通安全，這段期間更是要特別注意。

7.避免在家中撐傘。魂魄會藉著傘遮避，如果在家撐傘可能幫助好兄弟進入家中。

8.不要亂拍照和錄影，可能拍到好兄弟，特別是在晚上、墓園、殯儀館、山洞，也不要對著鏡子拍照。

9.如果在外住宿，進房間前可以敲3下門，通知一下好兄弟有人要進入。

10.在路上別吹口哨，好兄弟容易被口哨聲吸引。

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