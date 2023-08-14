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社會 社會焦點 保障人權

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

▲彰化139縣道30天連續2起死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化139縣道「死亡彎道」30天連續2起死亡車禍。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道，因山路彎處不斷，再加上騎士經常競速壓車事故不斷，尤其在大彰路8.7K處因交通事故頻傳被外界冠上「死亡彎道」稱號，2個月已發生3起撞樹死亡，地方盛傳是煞氣過重，縣警局交通隊與縣府交通處今天到現場會勘，有1名修行人也在事故現場感受到不尋常，直說「他還在」，對亡者更加不捨。

彰化八卦山稜線縣道139線是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前來遊玩，卻因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，常發生傷亡車禍。據彰化縣警局資料顯示，2019年至2023年已有12人在139線撞死，其中在8.7K處就占了絕大部分，因事故頻傳，民俗專家更是比喻為鐮刀煞，被當地居民稱為「死亡彎道」。

▲彰化139縣道30天連續2起死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化139縣道「死亡彎道」警方與交通處聯合會勘。

彰化警方已在139縣道重點路段架設移動式測速照相，加強取締，速度從限速50公里再調降40公里，並且增加固定測速照相設備，縣府也進行道路改善工程，重新劃設報路標線、重點路段設置中央分隔線交通桿、柏油路面加寬20公分等，但飆車、壓線仍是無法遏止。

▲彰化139縣道30天連續2起死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化139縣道「死亡彎道」12日晚間發生騎士自撞死亡車禍。

上個月警方研議將在彎道處前後端加設錄影設備，安排員警便衣在沿線攝錄追焦，針對超速、競速或壓車行為加強取締，總算平靜了約20天，但就在12日當天警方才下崗，1名26歲男子騎機車經過「死亡彎道」時超速失控撞路樹身亡，機車撞爛，人也送醫搶救身亡。

▲彰化139縣道30天連續2起死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲警方張貼海報強化宣導。

經交通處與縣警局交通隊今天（14日）會勘，有一名修行人也在車禍現場，低聲說「他還在」，大家一聽除了對亡者不捨，更希望能從此後能事故降到最低，除了建議縣府工務處強化夜間照明設備外、沿線店家張貼海報強化宣導，也將在彎道處設立大型軟性反光錐、路樹與水泥護欄加設反光板等設施，讓憾事不再發生。

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芬園139縣道交通處交通隊車禍

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