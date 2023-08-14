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社會 社會焦點 保障人權

交往5個月與男友碳化雙亡！女大生家屬拒驗DNA...淚盼：只是同名

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市外埔區昨（13）日傍晚發生重大車禍，一輛轎車在廍子堤防路自撞，車輛嚴重變形，車上19歲的張男及19歲王姓女子逃生不及，活活被燒成焦屍。今下午檢方進行相驗，王女家屬崩潰，無法接受愛女驟逝，還抱一線希望，認為僅是死者與女兒同名。檢警也採檢家屬DNA，進一步檢驗釐清死者身分。

▲愛女與男友出遊車禍成焦屍，家屬崩潰不願接受「求驗DNA盼奇蹟」。（圖／記者許權毅攝）

▲愛女與男友出遊車禍成焦屍，家屬崩潰不願接受。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲19歲張男與19歲王女駕車出遊，未料回程卻自撞，車輛起火兩人被燒成焦屍。（圖／民眾提供）

王女就讀台中科技大學進修部二年級，而張男則在機車行工作，兩人交往約5個月左右。台中科大表示，目前已經起動校安流程，並與家屬聯繫。

▲愛女與男友出遊車禍成焦屍，家屬崩潰不願接受「求驗DNA盼奇蹟」。（圖／記者許權毅攝）

▲檢察官今天下午相驗，釐清死者身分及死因。（圖／記者許權毅攝）

今天下午檢方相驗，家長還抱著一線希望，希望遺憾的事情，不是發生在自己小孩身上，檢警也已經採檢DNA化驗，釐清兩人身分。

據悉，駕駛車輛的是19歲的張男，搭載同樣19歲王女，2人都是台中人，昨日上午，2人先駕車前往遊樂園出遊、看電影，傍晚時分，準備前往大甲吃飯，行經一處偏僻的堤防小路，該處沒有紅綠燈，道路筆直。

▲愛女與男友出遊車禍成焦屍，家屬崩潰不願接受「求驗DNA盼奇蹟」。（圖／記者許權毅攝）

▲家屬認屍完畢，但仍抱希望，檢警已採檢DNA進一步釐清死者身分。（圖／記者許權毅攝）

車子疑似失控撞上電線桿，巨大的撞擊力道讓車輛整個變形對折，車子起火燃燒，車上兩人來不及逃生，被燒成焦屍，整個碳化、無法辨認身分。昨日警方先是在嚴重燒毀的車上發現一具焦屍，原以為車上僅有駕駛一人，由拖吊人員拖車時，赫見後座同樣有一具焦屍，不排除是因強大撞擊力道，導致乘客被拋飛到後座。

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