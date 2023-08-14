闖紅燈騎士「鬼切待轉」！200萬豪車嚇到衝逆向...2人都有肇責

記者許權毅／台中報導

台中市后里區12日發生一起車禍，一名31歲黃男騎乘機車，先是闖紅燈進入右轉專用道，疑似想騎進左前方的待轉格，竟直接在馬路中間「橫向鬼切」，擦撞上直行的Land Rover豪華休旅車，嚇得該車駕駛往對向衝去。警方指出，初判肇責為黃男闖紅燈，休旅車駕駛則因在左轉車道直行，同樣違反標線行駛規定。

▲台中市12日發生一起車禍，黃姓騎士闖紅燈後疑似想進入待轉，撞上要價200多萬的豪華休旅車。（圖／ WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台提供，下同）



大甲警分局初步調查，12日16時30分，31歲黃男從后神路由南往北騎乘，62歲周男則是駕駛休旅車，沿甲后路往東直行，雙方在路中發生碰撞，均無酒駕，黃男腳部有擦挫傷；周男的車輛右側擦損，黃男機車左側擦損。

▲▼周男從左轉專用道上起步，黃男則是闖紅燈從右側車道竄出。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台提供）



後車駕駛將行車紀錄器發上網路，只見周男駕駛的是要價220萬左右的Land Rover discovery豪華休旅車，綠燈亮起時，周男從左轉專用道起步直行，剛通過后神路時，騎乘機車的黃男從右側竄出，疑似想迴轉，當場擦撞上周男的休旅車，嚇得周男直直往對向衝去，所幸無造成嚴重傷亡。

警方初判肇因，黃男闖紅燈肇事，周男則違反標線禁制，詳細肇事責任歸屬，仍待警方調查釐清。