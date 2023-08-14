新加坡遊客3個月兩度來台　他認「沒了陸客更好玩」

▲中國日前開放旅客包團前往美、日、韓旅遊，但台灣不在開放名單上。（圖／記者賴志昶攝）

記者張寧倢／編譯

台灣未開放中國旅客入境，一名新加坡遊客來台旅遊時表示，以往太魯閣峽谷等知名景點都擠滿了遊客，但今年來的時候因為沒有陸客，比過去空曠許多，也讓他感受到更多旅遊樂趣，因此在短短3個月之內，他兩度來台觀光。

根據《南華早報》報導，35歲新加坡遊客布蘭登（Brendon Au）父母來自香港，特別喜歡在中國大陸與周邊地區旅行，他今年申請了中國簽證，但過程等太久，所以改到台灣旅遊，沒想到，5月份一趟6天的旅遊體驗，與他2019年來台的情況形成鮮明對比。

▲花蓮太魯閣是台灣東部熱門旅遊景點。（圖／記者蔡玟君攝）

布蘭登回憶道，陡峭的太魯閣峽谷與附近的七星潭海岸，曾經是人擠人的地標性景點，但今年卻不是這樣，「這很有趣，因為沒有了中國內地遊客。通常情況下，你必須避開很多擁擠的熱門景點，比如太魯閣，但它變得很空曠，所以對我來說很舒適愉快。」布蘭登7月又再度來台旅遊，短短3個月內訪問台灣2次。

報導指出，2008年兩岸開放旅遊後，大批陸客來台觀光，2015年創下340萬人次紀錄，而2019年北京中止了個人來台旅遊，2020年3月疫情嚴峻全球開始封鎖邊境，至今兩岸限團客令仍未解除。

台灣於2022年底重啟國門，今年上半年共有270萬名國際旅客到訪台灣，其中最香港遊客為最大宗，達到41.8萬人次，其次是日本（32.4萬）、韓國（31.3萬）、美國（23.1萬）、馬來西亞（20.2萬）、新加坡（19.8萬）。越南、泰國與菲律賓合計則有53.5萬人來台。