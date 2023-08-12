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大陸 大陸焦點 特派現場

女網紅拒網戀慘遭虐殺「屍體被玷污」　30歲男被判死恐怖行徑曝

▲▼女網紅被殺 。（圖／翻攝自秒拍）

▲受害女網紅 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東一名女網紅開車送貨時失蹤，之後被發現死在草叢之中，屍體還受到污辱。30歲的陳姓凶手被披露在犯案前，曾上網搜索「人打哪會死」，最終於11日被判處死刑。

據《上游新聞》報導：廣東省茂名市中級人民法院11日進行一審宣判，被告人陳某彬犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯污辱屍體罪，判處有期徒刑三年。決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

受害人家屬告訴記者，家屬對凶手的量刑沒有意見，但嫌疑人在宣判後當庭表示不服判決，並將提出上訴。

起訴書顯示，36歲的受害人阿麗2022年12月7日，被陳男以購買藥品為由，騙至高州市家中。趁受害人不備，陳男先後用磚頭猛砸阿麗頭部數次，後擔心阿麗逃跑報警，又拿出鐵鎚擊打頭部數次致死。

起訴書指出，陳男將阿麗屍體搬到車上藏匿，晚間開始轉移，期間在車內對屍體實施姦淫，最終拋屍公路口附近草從中，並棄車而逃。經鑑定，死者阿麗死因符合頭部多次受重型外力作用致顱腦損傷死亡。

內容顯示，在12月7日上午，36歲的阿麗去高州送貨，途經大同、茂名、分界、根子、金山路段，後阿麗駕駛的車輛在高州筆架山被找到，車鑰匙就在車上，人卻不見蹤影。

阿麗的妹妹表示，後來通過庭審得知，姐姐與凶手此前並無任何經濟往來，也不是網紅和粉絲的關係，「凶手是姐姐以前跑藥材生意時人群中加的微信陌生好友，沒有聊過天，就是推銷藥品時可能會問對方需求。」

陳男供述和辯解稱，案發當日曾向阿麗表示要求「網戀」遭拒，到了以後曾要求阿麗與其發生性關係也遭拒，後越想越氣便拿起磚頭行凶。

據陸媒早前報導，阿麗在某短影音平台上有13萬粉絲，喜歡唱歌跳舞，經常在平台上發布跳舞的影片。命案發生後，該帳號已經被設置成私密帳號，所有內容均不可見。

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