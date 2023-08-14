公費洗頭6次！高虹安曝「公定價」還買咖啡機　她喊冤：我不喝咖啡

▲高虹安遭起訴回應了。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市長高虹安因在擔任立委期間，涉嫌要求助理配合虛報、浮報酬金與加班時數，並將差額挪為私用，14日遭台北地檢署依貪汙等罪提起公訴。檢方指出，高虹安甚至連買咖啡機、冰箱、雙眼皮貼、洗頭等費用也用公費支出。對此，高虹安回應了，表示自己不喝咖啡，沒必要做這樣的事情。

高虹安14日被依貪污罪起訴，高虹安上午11時30分召開記者會回應，自己對於被起訴一點都不意外，指控檢方在偵查過程中流出很多本人都不知道的訊息，甚至從各種管道帶風向，讓她人設毀滅，甚至已經將她形塑成一個罪人。

針對檢方指控她詐得46萬30元，其中原應由高虹安個人支付的零用金支出（舉例如餐飲、禮品、花藍、紅包、高鐵、計程車等交通、住宿、油資、裝潢費、冰箱、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等），甚至個人使用（雙眼皮貼、衛生棉、洗頭、卸妝棉補充包、頭痛藥、台大醫藥費、高虹安個人餐費等）之支出，都用公費支出這部分。

高虹安解釋，這些全是助理、秘書「代墊費用」，事後她也都有歸還款項，偵查過程中有提供證據，自己請助理代墊款項時，也有請助理登記下來，以免忘記歸還，她忍不住喊冤，「到底誰要貪污一個費用，然後還說要歸還」，並強調沒有指示行政主任這些費用以辦公室零用金支出。

針對洗頭費用，高虹安表示，洗頭一次在立法院公定價150元，自己手上也沒有流水帳，「帳也不是我管的，錢也不是我管的」，她今天看了一下帳目，洗頭到底幾次，可以讓人這樣講得沸沸揚揚，無奈表示不過就「6次」。她直言，這樣貪汙不符合一般人性吧！

另外，高虹安指出，而最高單價支出的是咖啡機跟冰箱，大家可以去看，咖啡機跟冰箱也都還在立法院辦公室。她稱，「我不喝咖啡，沒有必要為了買咖啡機、咖啡，去做這樣的事情」，屆時上法院，她將會提出證據好好向法官說明，呼籲不要「政治判案」，希望司法能還給她和她的助理真正應該要有的清白。