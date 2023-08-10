擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

▲男子巫秋標擄人勒贖，燒死肉票撕票，一審依勒贖擄人故意殺人、強盜罪等，判他無期徒刑，褫奪公權終身，巫男不服上訴二審，台南高分院駁回他上訴，維持原判決。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

男子巫秋標與蔡峯宗、李德榮、吳榮福，2002年共同擄人勒贖未果，竟殘忍將肉票燒死，巫男逃亡大陸被「重要緊急查緝專刊」列查捕要犯，他逃亡20年後於2022年4月遭高雄警方攔查查獲，一審依擄人勒贖故意殺人、強盜罪，判他無期徒刑，褫奪公權終身，巫男不服上訴二審，台南高分院駁回他上訴，維持原判決。

判決資料指出，巫秋標上訴否認犯故意殺人、加重強盜等罪，認為原審判決不當，又指稱原審量刑過重等語。惟台南高分院合議庭法官認為，對原判決已說明事項及屬原審採證認事之職權、原審量刑之自由裁量權限之適法行使，被告以己見而為不同之評價，任意指摘原判決不當並不可採，審核其上訴為無理由，其上訴應予駁回。

判決書指出，蔡峯宗因需資金週轉，獲悉鄰居李文雄及其子李効旻家境富裕，即於2001年11月間與李德榮、巫秋標、吳榮福、歐秉宏等人，共同商議綁架擄人勒贖事宜。他們共同基於意圖勒贖而擄人之犯意聯絡，自2001年12月中旬起至2002年1月間，多次駕車跟蹤李効旻，吳榮福即於2002年2月21日駕駛福特汽車，搭載蔡峯宗、李德榮及巫秋標，同至台南市東區中華東路2段203巷附近埋伏，歐秉宏則以有工作為由未前往。

李効旻於同日上午9時許，駕駛三菱汽車行經埋伏地點時，吳榮福即駕車碰撞製造假車禍，並趁李効旻下車理論時，由巫秋標、李德榮以強暴方式將李効旻推入三菱汽車之後座，吳榮福隨即駕駛該車離去。

李德榮、巫秋標在車上以銀色膠帶纏矇李効旻雙眼，再以尼龍繩綁住李効旻雙腳及雙手，被告等人於同日上午10時許駕車至高雄市燕巢區四林路高鐵工地後，即共同意圖為自己不法之所有，結夥3人以上強盜之犯意聯絡，以強暴方式搜括李効旻隨身所攜提款卡1張，並逼問其提款卡密碼，再脅迫李効旻以其所有之行動電話，聯絡其家人付贖金未果，吳榮福於同日下午5、6時許，行經屏東縣屏東市永福路提款機，頭戴安全帽提領李効旻所有之1萬5000元現金。

2002年2月22日上午9時17分及18分，巫秋標兩度脅迫李効旻以其所有行動電話聯繫其父李文雄交付贖款1500萬元，李父應允在1、2小時內籌錢後，巫秋標、李德榮於同日上午10時38分、10時40分在高雄市苓雅區及於上午10時53分在高雄市三民區，三度向李効旻家屬打電話勒贖未果。

吳榮福、李德榮及巫秋標隨即強押李効旻前往阿公店水庫，行進期間，應李効旻之要求，再度以李効旻行動電話聯繫其父李文雄籌錢，惟因李文雄於電話中表明無法籌出款項，且要求降低贖款為10萬元，因而惹惱巫秋標，即在電話中向李文雄表示，「10萬元留著辦後事啦」。

巫秋標、李德榮及吳榮福即計畫以放火燒燬人、車之方式，避免留下證據而決議放火殺人後，於同日下午2時許，在緊鄰台南市歸仁區長榮路2段145巷某處木造工寮，由巫秋標以三菱汽車之後座及右前座之安全帶，將矇住雙眼、綑住雙手及雙腳之李効旻固定在後座，再與吳榮福取來乾葉放置在車內，李德榮則將1瓶柴油潑灑在車內及車外，另1瓶則放置在駕駛座旁，約下午3時許，由李德榮以1片乾竹葉點火後，將之丟入該車內，迅即引燃強烈火勢，致李効旻當場被火活活燒死，大火並迅速延燒三菱汽車及木造工寮，全付之一炬。

巫秋標、李德榮及吳榮福隨即駕車逃逸，並打電話叫蔡峰宗至李德榮住處會合，蔡峰宗、巫秋標及吳榮福等人在李德榮住處會合後，吳榮福即將所盜領之一萬五千元扣除先前購買3套休閒服、香菸、檳榔、礦泉水及便當等物之款項，由4人平分，每人各分得3100元（均已花用殆盡），隨即逃逸。

一審依勒贖擄人故意殺人、強盜罪等，判處巫秋標無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴二審，台南高分院10日宣判，駁回他的上訴，維持原審判決，本案得上訴。