賣一級毒品只能判無期或死刑「部分違憲」　法務部回應了

▲憲法法庭宣告的釋憲判決，販賣第1級毒品無期徒刑起跳部分違憲，被外界視為替毒販鬆綁。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）



中央社

憲法法庭11日作出112年憲判字第13號判決，認為販賣第一級毒品罪者一律以無期徒刑為最低法定刑部分違憲。法務部表示，尊重判決，並於期限內完成毒品危害防制條例修正。

憲法法庭11日做出112年憲判字第13號判決，認為毒品危害防制條例販賣第一級毒品罪，一律以無期徒刑為最低法定刑，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則，要求應自本判決公告之日起2年內，依本判決意旨修正。

▼憲法法庭認為賣一級毒品只能判無期或死刑屬部分違憲，2年內應修刑法。（圖／翻攝自YouTube／Judicial Yuan 司法院影音）



憲法法庭指出，自本判決公告之日起至修法完成前，法院審理觸犯販賣第一級毒品罪而符合情輕法重的個案，除依刑法第59條情堪憫恕規定減刑外，另得依本判決意旨減輕其刑至二分之一。

法務部11日晚間發布新聞稿指出，尊重憲法法庭判決，並於期限內檢討、完成毒品危害防制條例修正，以符合憲法法庭判決意旨。

法務部表示，已將憲法法庭判決轉知所屬檢察機關，於修法完成前依判決意旨辦理，促請注意於具體個案中考量是否依判決意旨提起上訴。

法務部進一步表示，毒品是萬惡根源，衍生暴力、槍枝、幫派等治安問題，並影響國家社會治安，對於製造、運輸、販賣毒品犯罪均採重罰，所屬檢察、調查機關將全力進行掃蕩，落實行政院新世代反毒策略，守護國人健康及無毒家園。