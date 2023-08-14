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久等了！奧利多新品問世「無糖低卡＋膳食纖維」幫久坐上班族打氣兼做體內環保

▲▼ 氣泡飲,奧利多,膳食纖維,無糖,低卡,上班族.OL,纖維氣泡飲,社畜,消暑 。（圖／品牌提供）

▲為枯燥的生活增添點變化，就靠奧利多新品「Fiber in纖維氣泡飲」幫自己打氣開始！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

上班族與OL的生活總是充滿忙不完的工作與壓力，每天頂著大太陽一進辦公室就全身無力，讓人懷疑是中暑還是純粹不想上班！其實有不少專家指出，身體與心理往往相互影響，「上班焦慮」除了可能是因為壓力與緊繃造成的元氣低落，也有可能是新陳代謝大不如前的警訊。

▲▼ 氣泡飲,奧利多,膳食纖維,無糖,低卡,上班族.OL,纖維氣泡飲,社畜,消暑 。（圖／品牌提供）

▲全新問世的Fiber in纖維氣泡飲，每瓶添加5克膳食纖維，加上無糖低卡配方以及暢快氣泡，要讓上班族累積壓力的身心愈喝愈清盈。

很多人以為，想要活力滿滿、提升新陳代謝只能靠運動，其實只要動點小心思，靠飲食輔助也能有不錯的回饋，甚至還能同步幫萎靡的心情打打氣！例如氣泡飲控已經相當熟悉的金車奧利多，繼強調添加寡醣幫助消化兼補充水分的品項後，這次全新推出「Fiber in纖維氣泡飲」，讓厭世上班族喝了「精神＋順暢」滿點。

全新上架的Fiber in纖維氣泡飲單看品名就知道，每瓶特別添加了5克的膳食纖維，要幫生活作息不正常或飲食失衡的上班族，重新注入活力。腸道咕嚕咕嚕順暢了，自然能促進全身新陳代謝，進一步做好有效體內環保。一喝下去滿滿氣泡感不僅十分提神，清爽的口感也能讓身心有感清盈。貼心的Fiber in纖維氣泡飲同時也主打無糖低卡，放心暢飲不怕攝取過多熱量，幫煩悶上班族趕跑夏日煩躁情緒之餘，還要滿足大家既想追求健康又想清爽暢飲的心。

▲▼ 氣泡飲,奧利多,膳食纖維,無糖,低卡,上班族.OL,纖維氣泡飲,社畜,消暑 。（圖／品牌提供）

▲運動補水新選擇！來瓶Fiber in纖維氣泡飲，讓每一次的律動都能更投入、更帶勁。

對於6、7年級生來說，奧利多系列獨有的清爽風味，始終在碳酸飲控的心中擁有一個特別的位置。隨著健康意識上漲，終於問世的Fiber in纖維氣泡飲以同樣的熟悉風味基底，帶來清新的無糖低卡全新配方，不僅適合順暢單飲、解渴消暑，如果剛好碰上天氣太熱、過度疲憊導致食慾不佳，也適合搭配輕食沙拉、低卡便當，或是嘴饞時的下午茶如雞胸肉、營養穀糧棒。就算下班被朋友揪著去聚會，面對滿桌療癒可口但擔心油膩負擔重的炸物披薩也不擔心，解膩的Fiber in纖維氣泡飲同步還能補充膳食纖維，有感點亮每一刻的用餐食光！

▲▼ 氣泡飲,奧利多,膳食纖維,無糖,低卡,上班族.OL,纖維氣泡飲,社畜,消暑 。（圖／品牌提供）

▲無論單喝或搭餐，清爽解膩的Fiber in纖維氣泡飲，都是OL、上班族的百搭選擇。

面對再度創下高溫新紀錄的夏天，不妨先放下手中加糖的手搖飲，幫原本心力交瘁的社畜日子按下暫停鍵，每天一瓶Fiber in纖維氣泡飲，還能揪辦公室同事一起「甘巴爹」，立馬「充電」攜手迎接每個挑戰，展開朝「氣」滿滿的新生活！讓衝勁有感氣泡和膳食纖維，代謝掉每日累積的身心負能量，幫所有厭世工作者加油打氣，拾回健康好心情。

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