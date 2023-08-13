新北3歲男童困車內警消破窗救援　媽媽親贈蛋糕感謝卡表心意

▲警消人員獲報，經安全評估後，破壞前車門窗救出男童。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區發生一起幼童受困車內案件。一位母親準備開車帶小孩出門，因車輛自動上鎖無法開門，母親心急的撥打119請求協助，警消人員抵達，發現幼童受到驚嚇開始哭鬧，立即給予安撫，經安全評估後，破壞前座車窗，順利救出幼童。1周後，該位母親帶的蛋糕及感謝卡，到分隊感謝協助的隊員們。

據了解，本月初（2日）晚間7時許，母親準備開車帶著三歲兒子出門，母親將車發動後，兒子同時從後座上車，母親突然想起物品未拿，下車返回家中。返回車旁時，開車門才發現感應卡沒拿下車，導致車門自動上鎖。經過警消協助，男童平安救出，交由母親處理。

▲向警消求助的母親，日前帶著蛋糕及感謝卡向警消人員表達謝意。（圖／記者陸運陞翻攝）

前天（11日）該位母親拎著蛋糕，並在感謝卡上寫上「非常謝謝上週8/2對我和小孩在地下停車場的救援 媽媽和小孩敬上 2023.8.11」到分隊贈送給隊員。表達感謝之意。新北市消防局第七大隊大隊長鄭向晃呼籲，駕駛車輛期間，切勿單獨留幼小兒童於車內，以免意外事故發生。

▲感謝警消救援的母親寫的感謝卡。（圖／記者陸運陞翻攝）