持玩具槍找鄰居惡作劇　民眾以為尋仇報警！新北男慘了

▲張男持玩具槍去嚇朋友，卻嚇到附近的民眾。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前有民眾報案，表示一名男子身穿T恤、背心及短褲，手持短槍在路上閒晃，疑似準備去尋仇。警方獲報趕往，在現場並未發現該名男子，警方循線，發現該名男子住在附近，立即前往查緝，男子供稱，所持的是玩具槍，只是為了拿去嚇唬朋友，警方依法帶回偵辦。

據了解，住在新北市中和區中原二街的24歲張男，上週五（4日）中午12時許，與住在附近的友人開玩笑，稱自己持有槍枝，友人卻反譏不可能，張男就向玩生存遊戲的弟弟借用一把玩具BB槍，徒步走到朋友家，行經中原西街與中原五街口時，民眾以為有人尋仇，連忙通報119處理。

▲警方循線找到張男，並查獲當時所持的玩具槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，獲報後調閱監視器，循線前往張男住處，並查獲張男當時所持的BB槍。由於張男持槍在路上閒晃，觸犯社會秩序維法第65條第3款，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞。將函請新北地方法院簡易庭裁定。可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。

▲張男表示，玩具槍是玩生存遊戲的弟弟所有，只是想嚇朋友。（圖／記者陸運陞翻攝）